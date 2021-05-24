Ampul patladı!

Kayışın da bir canı, dayanma gücü, kullanım ömrü var. Kasnak parçalandı, kayış koptu; AA muhabiri “bakanlar niçin susmaktasınız” haklı sorusunu gereksiz heyecan cümleleriyle süsleyerek sordu. Sülalesi Fetullahçı ilan edildi. Dün de “Devamı Yarın Peker Video serisinin yedincisi” yayımlandı.

Onlar Marina'ya çöktü.

Ben köfteciye çökmedim.

Baybaşin.

Buldan.

Cantürk.

Uyuşturucu ticareti yaparlardı. O bunların dostu ortağıydı. Para alırdı. MGK'yı ve dönemin başbakanını ikna etti. Baybaşin'i, Cantürk'ü, Buldan'ı da kendi geçmişini temizlemek için o öldürdü. Uğur Mumcu'nun ölüsüne ilk koşan da oydu.

Yeni uyuşturucu yolu var.

Ben size yeni yolu anlatayım.

Lağım suları sel oldu.

Türkiye'yi kapladı.

★★★

Hz. İsa:

“Ben dünyaya barış için gelmedim. Dünyaya ateş atmaya geldim” demişti. Peker de “Alevimde yanacaksınız” diyerek son başbakanın oğlundan söz açıyor. Son başbakanın haberi olmayabilir ama onun oğlunun gemileri var, kendi malı olmayan gemilerin de organizasyonunu yapıyor diye devam ediyor.

Gemiler.

Marina.

Marina'da yatlar.

Kokain.

Kolombiya.

Venezuela.

Dominik.

Kıbrıs Türk Kesimi.

Kıbrıs Türk Kesimi'nin en zengin adamı olmuş, kumarhaneler, oteller işletiyor, yasa dışı bahis işlerini yönetiyor; 20 yıl önce hiçbir şeyi olmayan bu adama şimdi “Kıbrıs'ın yeni sahibi” diyorlar, elinde başbakanın oğlunun kasetleri var ve son başbakanın oğlu bu adamla buluştu… Yeni uyuşturucu yolunda kokain Kolombiya'dan Venezuela'ya kolayca geçiyor oradan Dominik'te durma yapıp, konteyner gemileriyle Suriye Lazkiye'ye geliyor…

Geliyor…

Geliyor….

Marina'ya bağlanıyor.

Marina'da 35 metre yatlar… Ben size Marina'ya gemi girer demedim, kokain Marina'da yatlara biner, Avrupa'ya açılır dedim. 4 ton 900 kilo kokain yakalandıktan sonra “yeni kokain yolu bulmak” için Venezuela'ya başbakanın oğlu gitti. Şubat ayında gitti 4 gün kaldı.

Lağım suyu sel oldu.

Türkiye'yi kaplıyor.

★★★

Bir milletvekilini 10 bin dolar aylığa o bağladı. 10 bin dolar aylık; bugünün kuruyla 84 bin TL eder. Peker'den 10 bin dolar aylık alan bu milletvekili iktidar partisinden biri olmalı. Sen bana dolar yolla demişse Türk Lirası'na güvenmemiş sayılır. Her ay aldığı 10 bin dolar karşılığında Peker'e bu milletvekili ne hizmet verdi? Hangi devlet rantının kapısını, nasıl açtı? Bu milletvekili dolarları alınca Türk Lirası'na çevirdi mi yoksa dolar olarak tutup “Merkez Bankası Başkanı ile Hazine Bakanı değişikliğini beklemeye mi” yattı.

Lağım suyu sel oldu.

Ülkemizi kapladı.

Peker:

Milletvekili dövdürdüm.

Hürriyet'i ben bastırdım.

Diye kendini ihbar etti.

AA muhabiri kayışı kopardı, nargile kafede yandaş gazetecinin “duman çekerken” ve Peker'e “dostumsun” derken videosu yayınlandı. Devlet Bankası parasıyla sahip değiştirip yeni ihale zenginlerinin eline geçen havuz medyası da “patlayıp sel olmuş lağım suyunu” görmezden geliyor. Milletvekillerinin, bakanlarının, başbakanlarının, onların oğullarının adı geçen bu sel ortamını haber yapmaya değer bulmuyor. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi genel başkanı ise “herkes kucağındaki taşı döksün, söylenebilecek ne varsa söylensin…” diye olsa gerek “son sözü söylemek” için bekliyor.

Kayış koptu.

Kasnak parçalandı.

Lağım suyu sel oldu.

Delik kova su tutmaz.

İktidarın ampulü patladı.