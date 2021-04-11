Bak Norveç’e gör halini!

Önceki gün öğleden sonraydı. Haber sitelerinin editörleri Norveç kaynaklı bir haberi yayına soktular.

Sağlık haberiydi.

Polis haberiydi.

Şubat ayında olmuştu.

Nisan ayındayız.

Aslında bayat haberdi.

Fakat örnek haberdi.

O haber şuydu:

Norveç polisi, “sosyal mesafe kuralını ihlal eden” Norveç Başbakanı Erna Solberg'e 20 bin Norveç Kronu (yaklaşık 19 bin TL) ceza kesti.

Fotoğrafını da koydular.

Norveç Başbakanı korona önlemlerini ihlal ettiği için 20 bin kron ceza aldı.

Kadın Başbakan!

60 yaşına girmişti.

Sevilen biriydi.

Norveç'i işsizi olmayan, enflasyonu düşük, yoksulluğu neredeyse sıfıra indirilmiş, devleti soydurmayan, partiliye, torpilliye, hısıma- dosta kayırma kollama yapmayan, yolsuzluk, rüşvet yoluna sapmamış, lüks Mercedes makam aracı saltanatı kurmamış, VIP pahalı uçak filosu oluşturma yolunu seçmemiş, Norveç Varlık Fonu'nun parasını yememiş, Norveç Merkez Bankası rezervlerini eritmemiş, Norveç ihale kanununu 196 kez değiştirip devlet ihalelerini yandaş müteahhitlere dağıtmamış, Norveç demokrasisini zedelememiş, Norveç savcı ve hakimlerini giyotin haline getirip muhalefeti kesip biçmeyen, Norveç halkını “biz melek onlar şeytan- biz vatansever onlar vatan haini” diye ayırmadan, halkın kendisini desteklediği algısını yaratmak için salgının can almayı artırdığı günlerde iktidar partisi kongrelerini “lebalep” doldurma ihtiyacı duymadan yapan ve özetle ülkeyi kazasız, belasız yönettiği için ikinci defa seçilmişti.

Kocasını yanına aldı.

Büyük anne.

Büyük baba.

Çocuklar.

Ailesi 13 kişiydi.

Birlikte dağ yamacında bir lokantaya gittiler. Doğum günü partisi yaptılar.

Polis, lokantayı bastı.

Başbakan'a ceza yazdı.

Kocasına ise yazmadı.

★★★

Haberin aslı buradaydı.

Sadece Başbakan'a ceza…

Gazeteciler Norveç Emniyet Müdürü Ole Severud'a “Kır lokantasında Başbakan'ın kocası da sosyal mesafe kuralını çiğnediği halde ona ceza yok, neden?” diye sordular.

Şu cevabı verdi:

Biz Norveç polisi olarak, aslında doğum günü kutlamasını böyle dağ lokantasında aile arasında yapanlara para cezası kesmiyoruz. Fakat Başbakan'a kestik. Çünkü Başbakan, öldürücü virüse karşı halka önlem koyan, kural koyan, uymayanlara para cezası çıkaran hükümetin ön vitrininde olan birisi. Halka “şunu yap, bunu yapma” diyor, kendisi koyduğu kurala uymuyor.

Bu olmaz.

Bastık cezayı.

Halkın “sosyal mesafe tedbirlerine olan güvenini” sarsmaya Başbakan'ın hakkı yok diye düşündük.

Kestik cezayı.

Çünkü o Başbakan!

Ülkenin lideri.

Virüsün Norveç'te yayılmasını engellemek için uygulanan önlemlerin ön cephesinin komutanı…

Yazdık cezayı.

Ödeyecek.

★★★

Bak NORVEÇ'e!

Gör halimizi:

KOVİD- 19

Günlük vaka sayısı:

TÜRKİYE'de:

56.000 kişi.

(Evet, tam elli altı bin)

NORVEÇ'te:

Sadece 238 kişi.

(Evet, sadece iki yüz otuz sekiz)

Vaka sayısında:

TÜRKİYE

Avrupa'da birinci.

NORVEÇ

Avrupa'da sonuncu.

Son söz:

Hayat, bize de gülsün.

Hayat, bize de böyle NORVEÇ Emniyet Müdürü gibi kanun adamı örnekleri göstersin.

Tanrı bizi korusun.

Tanrı!

Bize NORVEÇ ahlakı versin.

Okura NOT: Ben bu yazıya Norveç Başbakanı yerine Norveç Emniyet Müdürü'nün fotoğrafını koymak isterdim. Aradım. Bulamadım.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

128 milyar dolar nerede afişine

darbe bildirisi muamelesi!

Bursa Mudanya'da muhalefet partisi CHP'nin reklam panolarına herkes görsün, okusun ve unutmasın diye koyduğu büyük boy “128 milyar dolar nerede?” afişlerine darbe bildirisi muamelesi yapıldı. Afişler akşamüstü polis tarafından sökülüp götürüldü. Partili milletvekilleri polise; “niçin söktünüz afişleri” diye sorunca “Savcının emri var” cevabını aldılar. Sökülen afişte sadece “128 milyar dolar nerede?” sorusu vardı. Oysa bu sorunun altına şu açıklama da konulmalıydı: Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar döviz rezervi (halkın kara gün parası) erimesi sırasında kimler, ne zaman 50 bin dolarlık alımlar yaptı, kimler Borsa'da olağan olmayan satışlar yapma yoluna (portföy boşaltma) gitti. Bu bilgilere ulaşma makamında ve imkanında olan; eski Bakan Berat Albayrak, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yeni bakan Lütfi Elvan, bir önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, onun yerine getirilen Şahap Kavcıoğlu, Para Piyasaları Kurulu'nun 6 üyesi, Cumhurbaşkanlığı baş ekonomi danışmanları Jöleli Yiğit Bulut ve Lacili Cemil Ertem de susmasınlar açıklasınlar:

128 milyar doları kimler aldı?