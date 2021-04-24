Daha büyük aptalı bul!

Lüks pahalı otomobiller ve kırmızı giyimli güzel kızlar. Çiftlikten tavuk, yumurta, dana ve buzağılara ortak yapıp para toplayan tosuncuk da “görüntü ve vitrin malzemesi” olarak kızlar ve arabaları kullanmıştı. İktidar partisi araştırma geliştirme bölümünde çalışan kokainci oğlan da “lüks, pahalı otomobiller ve revü kızlarını” vitrine koymuştu. Şimdi bu “kripto tosuncuk” namını alan genç oğlan da “kırmızılar içinde sütun bacaklı 8 ünlü manken ve süper zenginlerin bindiği lüks otomobillerin” rol aldığı reklam filmi oynatmıştı.

Olmaz olsun.

Bir benzerlik daha var.

Bakanlar.

Makamda birlikte…

Hatıra fotoğrafları…

Sonu aynı.

Dolandırılan insanlar.

“Güzel Kız- Lüks Otomobil- Bakanla Birlikte Fotoğraf” üç olayda da hep kullanıldığına göre demek ki genç, okumuş, babadan varlıklı insanlara gel gel yapıyorlar.

Ve başarıyorlar.

Yazılanlar doğruysa…

Kripto Tosuncuk, bilgisayar kullanmasını iyi derecede bilen “kısa zamanda az para koyup çok para kapmayı” aklına koymuş, 400 bin insandan “2 milyar dolar tokatlayıp” yurt dışına kaçtı. Birlikte hatıra fotoğrafı yayınlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı 2019 yılında Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir” dedi. Birlikte fotoğrafı yayınlanan öbür Bakan Süleyman Soylu'nun makamına gelen de genç birisi…

★★★

Genç insanlar.

Okumuşlar.

Bilgisayarı iyi kullanıyorlar. Babaları milletvekili, birkaç koltuk sahibi yüksek maaşlı devlet bürokratı, ihaleler alıcı yeni dönem zengini iş adamı, bakanlığa dezenfektan satıcı, parsele özel imar izni çıkarıcısı… İçlerinde berberler, ev kadınları, dijital alet işi yapanlar, matbaa işi kurmuş olanlar, bilgisayar yazılımcıları, halde kabzımallar, okumamış fakat uyanık geçinenler de vardır…

400 bin kişi…

1 koyacak.

64 bin alacak.

Çok zengin olacak.

Ne kadar özelim.

Ne kadar da zeki…

Benden akıllısı yok…

Diye övünecek.

Bu konuda ve adı “Kripto Varlıklar” olan bilgi dolu kitabı Prof. Dr. Ali İhsan Karacan yazdı. 2 ay önce kitapçılara verildi. Kripto para işini tarihsel boyutları ile bilmek; bugünün dünyasında ve Türkiye'sinde bu konuda neler oluyor diye bilgilenmek isteyenlere Ali İhsan Karacan'nın kitabını okumalarını öneririm.

Kitapta var.

Bu bizim kripto tosuncuk gibi “dijital para alım satımı yapma sistemi kurmuş olanlar ile bu sisteme para yatırıp kısa zamanda zengin olmak” hedefi koyanlar devletlere, merkez bankalarına meydan okuyan insanlar. Devletin denetimine, gözetimine, kontrolüne baş kaldıranlar… Çift şifreleme sistemi ile elektronik ortamda bütün Merkez Bankası paralarına meydan okuyan para yaratıyorlar ve “Daha büyük aptalı bul teorisi” üzerinden “yakar top” oyunu oynatıyorlar.

★★★

Kripto tosuncuk, “aşırı fiyatlanmış kripto parayı daha yüksek fiyata alacak birinin bulunacağı” havasını; kırmızı elbiseli kızlar, lüks pahalı otomobiller, milletvekili çocuklarını yanına alarak bakanlarla çekilmiş hatıra fotoğrafları ile yarattı ve “senden daha büyük aptalı bul…” oyununu Türkiye'de 400 bin kişiye oynattı, onların dolarlarını, Euro'larını aldı (doğruysa 2 milyar doları) ve bilgisayar ortamında (internet) tüm bilgileri de sildi kaçtı.

Ava gidenler avlandı.

Av sürerken.

Bizim Merkez Bankası.

BDDK ve SPK.

İlgili Bakanlar ne yaptı?

Uyarı yaptılar mı?

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Giden bakana hesap sorulacak mı?

Görevinden alınan Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan ile kocasına ait şirketin Ticaret Bakanlığı'na dezenfektanı “piyasa fiyatının üzerinde sattığı” ortaya çıktı. Oysa Ticaret Bakanlığı, bakan görevindeyken “dezenfektanı bakanımızın şirketinden piyasa fiyatının çok altında aldık” demişti. Yani bakanlık yalancı çıktı. Muhalefet milletvekilleri (CHP) giden bakanın şirketinin bakanlığa “5 litrelik dezenfektanı 175 liraya sattığını fakat aynı 5 litrelik ürünü aracılara 100 liraya verdiğini” belge göstererek açıkladılar. Giden bakana hesap sorulacak mı? Bir savcı çıkacak mı? Mahkeme kurulacak mı? “Bakanlığımıza bakanımızın şirketinden dezenfektanı piyasa fiyatının altında aldık” yalanını söyleyen ve söyletenlerin kim olduğunu bu halk bilmeyecek mi?