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Türkiye’yi Taliban ile yatağa girmeye itekliyorlar!

Önce basit, yalın, kolay bir soru: Mehmetçik asker mi yoksa havalimanı işletmecisi mi? Savaş sırasında ya da barış döneminde gerekli olursa “hava meydanı işletme görevini” de üstlenebilir. Ama asıl işi savaşmak. Afganistan'da ABD 20 yıl boyunca 89 milyar dolar harcadı,

sayısı 300 bini geçen Afgan Ordusu'nu eğitti. Bu yoğun eğitim programında de bir tek havaalanı işletmeciliğini öğretemediği için görev Mehmetçiğe verildi, öyle mi!

Tiyatro!

Komedi!

Her işi neredeyse kusursuz kotaran süper güç ABD, Afganistan'da Taliban ile anlaştı, 20 yıldır işbirliği yaptığı, beraber olduğu Afganlı asker, polis, tercüman, siyasetçi, eğitimci, bürokrat, sivil insanları aniden yüzüstü bıraktı, çekildi. NATO'nun üyesi bütün ülkeler Fransa, Almanya ve diğerleri de Afganistan'dan çekilip çıktılar.

Mehmetçik orada.

Ne için?

Tiyatro devam ediyor.

Dört bir koldan akıl veriyorlar: Mehmetçik Afganistan'da kalmalı. Taliban ile Türkiye görüşmeli. Türkiye Taliban yönetimini tanıyan ülke olmalı. Taliban aslında Kurtuluş Savaşı verdi. Şimdi Afganistan'ın iç huzuru için Türkiye elinden geleni yapmalı. Bu önerileri sayıp sıralıyorlar. Türkiye'yi Taliban ile yatağa girmeye itekleme programı başlatıldı.

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Taliban ile Türkiye!

Aynı yatakta.

Ne faydası olacak?

Afganistan'ın yeni Taliban devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diplomatik, askeri, ekonomik, dini, kültürel ilişkiler kurması, ülkemize ne kazandıracak?

Dünyaya!

Ne yararı olacak?

İnsanlığa!

Ne katkı yapacak?

Müslümanlığa!

Hangi kapıyı açacak?

Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirince Afgan halkının yüzde 70'i büyük bir korkuya, paniğe, umutsuzluğa kapıldı. 5 milyon nüfuslu Başkent Kabil'de panik yaşandı. Binlerce kişi havalimanına akın etti, pistte havalanmak için bekleyen uçakların tekerlek boşluğuna sığındılar. Uçak havalanınca yüz metreden aşağıya düşerek parçalananlar oldu. 150 kişilik kargo uçağına 640 kişi bindi, ABD'ye gideceklerini düşünüyorlardı. Kongo'ya götürüldüler. Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı bütün dünya duysun diye “Taliban'ın beni öldürmeye gelmesini bekliyorum” diyen mesajlar yayınladı.

Afganistan!

Taliban generallerinin.

Savaş baronlarının.

El kesenlerin.

Kelle uçuranların.

“Eğer cihadımız zalim olmaz ise ve yumuşarsak; bu yumuşama güç faktörümüzü kaybetmemize sebep olur” diyen Taliban yöneticilerinin eline geçtiği için erkekler kızlarını ve kadınlarını geride bırakıp öz vatanından kaçmak için uçağın önüne ölüme atladılar.

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Suriye göçü alevdi.

Afgan göçü yanardağ.

Afgan göçüyle aç, yoksul, terk edilmiş, ihanet edilmiş, kandırılmış kitleler gelip zengin Avrupa'nın kapısına dayanacak. Türkiye, İran ve Pakistan bu göçün frenleyicisi, durdurucusu, toplanma merkezi olsun istiyorlar. Başta ABD, Almanya, Fransa üst yöneticileri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin sözcüleri, “Türkiye Afganistan'da kalmalı… Taliban ile işbirliği yapmalı…” diye yol göstericiliğe soyundular.

Fransa Cumhurbaşkanı:

“Afganlı göçünü önlemek için Fransa, gecikmeden Türkiye, Pakistan, İran gibi ev sahibi ya da transit ülkelerle işbirliği kurmalı” dedi. Alman Başbakanı da: “Afganistan göçü için Ankara ile yakın çalışmamız gerekiyor” diye ekledi.

Niçin bu istek?

Neden bu arzu?

Niye bu proje?

Afganlı göçmen zengin Avrupa ile süper ABD'nin sınırlarını zorlayıp girme noktasına gelmesin. Bu yüzden Türkiye'yi Taliban ile aynı yatağa girmeye itekliyorlar.

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Dosya mı gösterdiler?

S-400 dosyası.

Halkbank dosyası.

F-35 dosyası.

CATSA dosyası.

Mal varlığı dosyası.

Taliban ile yatağa gir yoksa açarım dosyaları gidersin gözdağı mı verdiler ki, “bizim Taliban inancıyla alakalı ters bir yanımız yok…” açıklamaları geldi. Ve “Göçe karşı gerekirse Taliban ile görüşürüz” demeçleri uç verdi.

Suriye göçü oldu.

Kuzey Suriye'ye ABD'nin desteği ile PYD/YPG yerleşti. Afgan göçü de sanki rüzgarla uçan bir tohum kendisi için hazırlanmış uygun bir toprağa düşmesi için hazırlandı. ABD Taliban ile anlaştı, ülke Taliban'a kurşun atmadan teslim edildi; Afganistanlıların yüreğine ölüm korkusu düşürüldü ve Afgan göçü için uygun topraklar hazırlandı.

Plan şu mudur:

Türkiye Taliban'a benzesin.

Taliban da biraz yumuşasın.

Türkiye'ye benzesin.

Suriye göçü:

Arap baharıydı.

Afganistan göçü:

Kimin sonbaharı.

Keskin dikkat isterim.