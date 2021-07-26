Sahte içki için barkod kontrolü

Sahte içkiden ölenler, hastanede yatanlar ve yurda kaçak yollarla sokulan sigaraların yakalandığına ilişkin operasyon haberlerini duymadığımız bir gün yok. Ülkemizde, içki ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi tutarları toplamı, toplam vergi gelirlerinin %10'unu oluşturuyor. İçilen her üç kadeh içkinin iki kadehi vergi ve bir paket sigaranın yirmi dalının on sekizi vergiden oluşunca; ürün sahteciliği veya bandrol oyunları gündelik hale geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2020 yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Bugün sizlere, bu faaliyet raporunda yer alan bandrol denetimlerine ilişkin sonuçlardan hareketle, sahteciliğin ve kaçakçılığın nasıl önlenebileceğine ilişkin görüşlerimi ileteceğim.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, AZ PERSONELLE MUCİZE YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla; tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici ve/veya ithalatçı firmaların takibine yönelik olarak Ürün İzleme Sistemi uygulamaktadır. Sistem, vergi kayıp ve kaçağını önleyerek, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamak amacıyla mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşmak için; teknolojik imkanları kullanarak üretilen ve ithal edilen tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içki ürünlerinin bandrol, kod veya kodlanmış etiketler aracılığıyla takip edilmesi esasına dayanıyor. Ülke genelinde, Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılmak suretiyle gerçekleştiriliyor.

BANDROLÜ KONTROL ETMEK MÜMKÜN…

Gelir İdaresi Başkanlığı, tütün mamulleriyle alkollü içki ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üretici ve/veya ithalatçı firmaların takibine yönelik hizmet veren Ürün İzleme Sistemi kapsamında geliştirilen, GIB BUIS (Bandrollü Ürün İzleme Sistemi) uygulaması ile tüketicilerin denetim süreçlerine aktif katılımını sağlayarak, aldıkları ürünün üzerinde yer alan bandrolü kontrol edebilmelerine olanak sağlamıştır. Bu uygulama, Apple Store ve Google Play üzerinden indirilebilmektedir. Ayrıca, söz konusu ürünler üzerindeki bandrollerin SMS ve internet sitesi (www.buis.com.tr) aracılığıyla sorgulamaları da yapılmaktadır. Başkanlığın 2020 yılında, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi çerçevesinde, gerçekleştirdiği saha denetimlerinin sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Vergi oranları düşürülmeli ve denetim altyapısı güçlendirilmelidir

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, pandeminin en yoğun yaşandığı 2020 yılında aylık ortalama 374 personel ile gerçekleştirdiği denetimler de göstermektedir ki; vergi oranı yüksek bu ürünlerde sahte ürün, bandrolsüz, taklit bandrollü ve yanıltıcı bandrol uygulamaları çok yaygın. Tüketiciler, gerçek zannettikleri ürünlere market fiyatını ödemekte, sağlıklarından ve hatta canlarından olmakta; devletin ise, ciddi vergi kaybı oluşmaktadır. Yüksek vergi oranları, sahteciliğin ve kaçakçılığın yaygınlaşmasına neden olmakta ve vergi vergiyi öldürmektedir. Bu ürünlerdeki özel tüketim vergisi oranlarını düşürmek ve bandrol kontrollerini arttırmak, çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.