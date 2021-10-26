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Bir kriz bitmeden yenisi patlak veriyor

Nedir bu halimiz?

Krizler ülkesi olduk!

Bir kriz bitmeden diğerleri başlıyor!

Sürekli gerginlik, kutuplaşma ve kavga içindeyiz.

Ekonomideki korkunç çöküşü, ağır zamları, geçim sıkıntısını unutturmak için mi bunu yapıyorlar?

Nasıl bir yönetim tarzıdır bu?

Türkiye gerçekten yönetiliyor mu?

“Bu ülke hiç yönetilmese, hâlimiz bundan daha kötü olmaz” diye düşünmeden edemiyorum.

İçeride, dışarıda, her yanımızda kriz var!

İç siyasette hiç bitmeyen kavgaları, derin kutuplaşmaları, dışarıda da devam ettiriyoruz.

Dünyadaki bütün krizler şimşek olup üzerimize yağmış gibi…

Bugünkü perişanlığımızdan, yarını düşünecek halimiz kalmadı!

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz 2018 yılından bu yana her geçen gün daha da artan sıkıntılar yaşıyoruz.

Ekonomi berbat…

Yasama ve yargı devre dışı…

Cumhurbaşkanı her şeye TEK BAŞINA karar veriyor.

Onu denetleyici hiçbir kurum yok! Kimseye hesap vermek durumunda değil.

Böyle bir yönetimde işler ne kadar sağlıklı yürüyebilir? Yürümüyor tabii ki…

★★★

Bütün bu sıkıntılar yetmiyormuş gibi Türkiye bir de “Gri listeye” alındı. Gri liste “Kara para ligi” demek…

Uluslararası “Mali Eylem Görev Gücü” bizim kara para akladığımızı, terörizmin finansmanıyla yeteri kadar mücadele etmediğimizi iddia ediyor…

Şimdi, Sudan, Yemen, Burkino Faso, Arnavutluk, Zambiya gibi ülkelerle aynı listedeyiz!

Buna karşı ne yapıyoruz?

“Kimse bize ayar veremez! Biz çadır devleti değiliz!” diye efeleniyoruz ama bu lâflarla bir yere varmamız mümkün görünmüyor.

Hamaseti bırakıp doğru olan ne ise ona bakmalı, gerçeğin kemerine sarılmalıyız! Aksi halde bugünkünden çok daha yalnız kalırız. “Değerli yalnızlık” lâfları da kurtarmaz bizi!

Ege'de 18 adamız işgal edilirken neredeydiniz?

Ankara'da görev yapan 10 devletin büyükelçilerinin ortak bir bildiriyle, tutuklu işadamı Osman Kavala için açıklama yapmaları elbette ki, siyasi bir saygısızlıktır!

Dışişleri Bakanlığı onlara yeteri kadar sert tepki gösterdi.

Ancak…

Elçileri “Persona non grata-İstenmeyen adam” ilan edip sınır dışı etmeye kalkmak niye? Bunun çok yıkıcı sonuçları olabileceği düşünülmüyor mu?

10 büyükelçi, 10 devlet demektir. Dünyanın güçlü ülkelerinden olan bu 10 devletle siyasi, ticari, kültürel birçok ilişkimiz var.

Hepsini bir anda yok edip, Türkiye'yi siyasal yalnızlığa mı iteceğiz?

Yunanistan, Ege'de 18 Türk adasını cebren işgal edip, Türk topraklarına Yunan bayrağı asarken ağızlarını açıp tek kelime bile söylemeyenlerin, 10 büyükelçi had-

sizlik yaptı diye kıyamet kopartmaları şaşırtıcıdır!

TEBESSÜM

Öfkenin sebebi!

Adam, iş gezisinden erken döner. Anahtarı ile kapıyı açıp içeriye girer ama karısı ortalıkta yoktur. Odaları dolaşır yok. “Bir de yatak odasına bakayım” der…

Aa, o da ne? Karısını en yakın arkadaşı ile birlikte yatakta görmesin mi?

Öfkeden deliye döner. Onlar korku içinde kendisine bakarlarken, yataktaki arkadaşına bağırır:

“Ulan Allah'ın salağı! Geri zekâlı! Hadi ben bununla mecburen yatıyorum! Ama ya sen?”

GÜNÜN SÖZÜ

Paramızın hazin hali, itibarımızın göstergesi gibi!