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Sinsi istila!

Tepkiler büyüyor…

Ülkemiz sinsi bir istila altında…

Bir ülke ille de topla-tüfekle istila edilmez!

Göçmen, mülteci, sığınmacı, ne isim verirseniz verin, böyle yığınlar kullanılarak da işgal edilebilir.

Çevremiz sarılı, şimdi de içeriden kuşatılıyoruz!

Dürüstçe soralım:

Türkiye, 10 milyona yakın sığınmacıyı barındırabilir mi? Hayır! Barındıramaz!

Yalnız Türkiye değil, ekonomisi fevkalâde olan Avrupa'nın lider ülkesi Almanya bile böyle bir göç selinin altından kalkamaz!

Kendi güvenliğini düşünen Avrupa Birliği bu nedenle, sığınmacıların Türkiye'de kalması için para veriyor!

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Ülkemizde açlık sınırında yaşayan milyonlarca insanımız var. Şimdi bunlara, yoksulluk, sefalet ve eziyet içinde yaşayan milyonlarca sığınmacı eklendi!

AKP iktidarı, mültecileri Batı ülkeleriyle yaptığı para pazarlığında, masada duran koz olarak görüyor ve Avrupa Birliği'nden alacağı 5–6 milyar Euro'yu düşünüyor.

Suriye ve Iraklılardan sonra Afgan'lar da ellerini-kollarını sallaya sallaya gelmeye devam ediyor.

Bu göçler, ekonomik açıdan da, güvenlik açısından da çok tehlikeli…

Yapılan anketler, AKP'linin de, CHP'linin de, İYİ Parti ve MHP'linin de sığınmacı istemediğini gösteriyor.

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Ülkemizin nüfus dengesinin bozan mülteciler arasında daha tehlikeli olanlar Afganistan'dan gelenler… Çünkü bunlar aile değil, eli silah tutan genç ve kuvvetli erkekler. Aralarında kadın yok, yaşlı yok, çocuk yok!

Bu Afganların arasında mülteci kılığına bürünmüş kafa kesen teröristlerin de olması muhtemel! Onların her birinin “potansiyel tehlike” olduğunu hesaba katmak gerekiyor!

Barut fıçısının üzerinde oturur gibiyiz. Toplum gergin. İktidar ise pek oralı değil gibi…

Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar'ın:

“Afganlar Türkiye'ye kontrollü şekilde geliyor. Gelenler sığınmacı değil, mülteci değil, ABD'ye çalışan paralı askerlerdir, paralel Afgan ordusudur.” şeklindeki sözlerini yabana atmamak lâzım!

İlk kıvılcımlar!

Üstteki yazıda “Barut fıçısının üzerinde oturur gibiyiz” demiştim.

Yangından da, selden de tehlikeli bir durum karşısındayız!

Suriye ve Afgan terörünün ilk kıvılcımları çaktı!

Afganlı gazeteci olduğunu iddia eden, muhtemelen CIA bağlantılı bir ajan olan sahte bir sığınmacının, Türk kadınları hakkında söylediği çirkin, düzeysiz, aşağılık sözler toplumda infial yarattı.

Daha sonra Ankara Altındağ'da, Emirhan Yalçın adında bir gencimiz “Suriyeli bir sığınmacı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!

Ardından çıkan olaylar, gelecekteki tehlikenin habercisi gibiydi…

Suriyelilerin dükkânları tahrip edildi, araçları ateşe verildi, otomobilleri ters çevrildi.

Sahip olduğu gücü kaybetmemek için kendi vatandaşlarını bile kutuplaştıran ve muhalif siyaset liderine yapılan saldırılar için:

“Bunlar iyi günler. Daha neler olacak neler!” diyen bir zihniyetten, toplumu yatıştırmak için sağduyulu bir çağrı bekleyebilir miyiz, bilemiyorum!

AKP'nin kalesi olan bir bölgede tehlikeli olayların çıkması Türkiye'ye yakışan bir görüntü değil!

Her şeye rağmen toplumumuzun soğukkanlı olması ve kışkırtmalara kapılmaması gerekiyor.

TEBESSÜM

Paraşüt açılmazsa?

Temel dükkân açmış, paraşüt satıyor. Gelen müşteri soruyor.

“Bu paraşütle 3 bin metreden atladık, diyelim, açılmazsa ne olacak?”

“O zaman birinci düğmeye bas, açılur.”

“Ya açılmazsa?”

“İkinci düğmeye bas, açılur.”

“Ya yine açılmazsa?”

“Üçüncü düğmeye basarsın, açılur. Yine açılmazsa hiç üzülme uşağım… Getirursun değiştururuk!”

GÜNÜN SÖZÜ

Siyasetçi seçimi, devlet adamı ülkenin geleceğini düşünür!