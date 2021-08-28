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Türk doktora uluslararası ödül

Başarıya susamış bir milletiz.

Türkiye'yi uçurmak, dünyanın kıskanılan ülkesi haline getirmek lâfla olmuyor!

Bilimde, teknolojide, sporda, ekonomide başarı kazanmamız lâzım.

Voleybolcu kızlarımız harikalar yaratıyor, gurur duyuyoruz…

Futbol takımlarımız nadir de olsa başarı kazanıyor, seviniyoruz…

İki sporcumuz Olimpiyat Şampiyonu oluyor havalara zıplıyoruz…

Ne mutlu ki, tıp alanında da şampiyonlarımız var. Bu şampiyonlardan biri Prof. Dr. Ali Rıza Kural…

Neden şampiyon diyorum? Çünkü dünya çapında çok önemli ödülleri var ve bu ödüllere bir yenisini ekledi.

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Dünya Endoüroloji Derneği (Endourological Society) bu yılın “Ralph Clayman Mentor Award” ödülünü Prof. Dr. Ali Rıza Kural'a verdi.

“Mentor Award” “Yılın Eğitmeni Ödülü” anlamına geliyor.

Bu ödül, dünyada ilk “Laproskopik Böbrek Kanseri” ameliyatını gerçekleştiren Dr. Ralph Clayman adına veriliyor.

“Dünya Endoüroloji Derneği” tarafından 10 yıldır dağıtılan önemli ödülün bu yıl bir Türk doktora lâyık görülmesi ulusumuz adına gurur vericidir.

Endoüroloji; idrar yolu taşları, prostat, böbrek, mesane kanserleri ve iyi huylu prostat hastalıklarının endoskopik, laproskopik ve robotik cerrahilerini kapsayan üroloji dalının alt branşıdır.

Prof. Dr. Kural “Bu ödül, ‘Uzmanlık Sonrası Eğitim Programları'nın direktörlerine verilmektedir. Ülkemizde böyle bir program olmamasına karşın ilk kez bu kuralın dışına çıkılarak ödülün bana verilmiş olması benim için büyük onur ve mutluluk kaynağı oldu” diyor ve ekliyor:

“Mesleki kariyerimin en anlamlı bu ödülünü değerlendirdiğimde, birlikte uzun yıllar çalıştığım Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı mensubu hocalarım ve meslektaşlarımın, vakıf üniversitesi hastanelerindeki mesai arkadaşlarımın ve beni her zaman destekleyen eşim ve çocuklarımın büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaptığım iş bir ekip, bir takım işidir. Onların katkıları olmadan bu ödül olamazdı.”

Emin Özgönül'ün yakın tarihe ışık tutan kitabı

SÖZCÜ'nün Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül'ün yeni çıkan “Yakın Tarihin Perde Arkası” kitabı ilginç olaylarla dolu.

“Sırları zaman aydınlatıyor. Yaşadığımız olayların perde arkasında bilinenlerden çok bilinmeyen var” diyen Emin Özgönül, son 40 yılda yaşanan birçok olayın ayrıntılarını bu kitapta gün ışığına çıkartıyor.

Emin Özgönül kitabında Bekir Coşkun ile benden de bahsetmiş. Şöyle yazıyor:

“Bekir Coşkun'un köşe yazarlığı yeteneğini Günaydın Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve ‘Tirajların Efendisi' Rahmi Turan keşfetti. Ona bir köşe açarak ‘9'uncu Köy' adını da o koydu. Rahmi Turan ve Bekir Coşkun, gazete el değiştirince, yeni patron Asil Nadir'in para kaynağının ‘Pek de ak pak olmadığını' düşünerek Günaydın'dan istifa ettiler. Böylelikle bir bakıma 9'uncu köyden de kendi istekleriyle kovuldular. (Sayfa 11) SÖZCÜ Kitabevi



TEBESSÜM

Adem ile Havva nereli?

Sanat galerisini gezen bir Alman, “Adem ile Havva” tablosunu inceledikten sonra “Adem'le Havva mutlaka Alman olmalı” demiş, Fransız karşı çıkmış:

“Olur mu hiç? Havva çok güzel, Adem de çok yakışıklı… Bunlar Fransız olmalı.”

Onları dinleyen Temel “Yanlışınız var!” demiş “Bunlar kesinlikle benim memleketimin insanlardır. Üstte yok, başta yok, elmadan başka yiyecekleri yok ama garipler kendilerini hâlâ cennette sanıyorlar!”

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