Yaşasın! Sıkıştıkça petrol buluyoruz!

Yusuf Kenan telefon etti:

“Çok heyecanlandım, bir o kadar da sevindim” dedi.

“Hayrola, ne oldu, seni bu kadar heyecanlandıran nedir?” diye sordum.

“Televizyon haberlerini dinlemedin mi? Karadeniz'de doğalgaz bulmuşuz.”

Yusuf Kenan, Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlara, Bakanlara (Süleyman Demirel, Turgut Özal, Kenan Evren, İsmet Sezgin, Nahit Menteşe, v.s.) elbise diken ünlü bir terzidir.

Yurtsever bir insan olan Yusuf Kenan'ın neden böylesine içtenlikle heyecanlandığını anlamıştım. Onu hayal kırıklığına uğratmamak için:

“Hayırlı olsun!” dedim.

Akıllı bir insan olduğu için sesimdeki donukluğu hemen fark etti:

“Ne o? Bulamadık mı yoksa?” diye sordu.

O zaman şöyle dedim:

“Valla Yusuf Bey, 20 yıldan beri, iktidar ne zaman sıkışsa hemen ya petrol buluyoruz ya da doğalgaz yatakları keşfediyoruz. Fakat nedense daha bir kova, bir varil petrol bile çıkartmış değiliz. İktidar, hem bol bol petrol buluyor, hem de akaryakıta, doğalgaza bol bol zam yapıyor. Artık neye inanacağımızı şaşırdık!”

Yusuf Kenan:

“Yaa, öyle mi?” dedi, başka bir şey demedi.

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Neden topluma böyle sık sık petrol haberleriyle gaz veriliyor?

Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi gerçekte Türkiye'yi ileri değil, geri götürdü, daha da fakirleştirdi. Kişi başına milli gelirimiz, yaklaşık 8 bin küsur dolara kadar düştü.

Paramız dövize karşı değer kaybetmeye devam ettikçe her gün biraz daha fakirleşiyoruz.

Sanki sadece geri vitesimiz var gibi… Mehter adımlarıyla bile ileriye gidemiyoruz.

İşler her geçen gün kötüye doğru yol aldıkça iktidar Karadeniz'de petrol, doğalgaz filan bulmaya başladı. Topluma umut verip zaman kazanmak istedikleri anlaşılıyor.

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Peki, nasıl düzlüğe çıkarız?

Ülkedeki, kutuplaşmayı önleyip, 84 milyon insanımızı kucaklayacak yetenekli bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamenter sistem, bizi saplandığımız bu bataktan çekip çıkartabilir.

– İktidarın bulduğunu ve bulacağını açıkladığı petrol ve doğalgaz rezervleri…

– Meclis'e sevk edilen bilmem kaçıncı hukuk reformu…

– Vaat edilen, ama her defasında boş çıkan ekonomi ve özgürlük paketleri…

– Hazırlandığı söylenen, fakat nasıl bir şey olduğu bilinmeyen Yeni Anayasa…

Evet, bunların hiçbiri, ülkemizin kötü gidişini durduramaz!

Bir an önce seçime gidip Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kaldırmak gerekiyor.

Hem hukuki, hem ekonomik çöküntü başka türlü önlenemez!

“Mafya babaları kadar yüreğiniz yok mu?”

Muhalefet partileri arasında çok çalışan ve iktidara en sert eleştirileri yönelten Doğru Parti'nin Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, sesini pek duyuramıyor! Neden? Çünkü bir-iki cesur kanal ve yürekli birkaç gazete hariç, medyada yer bulamıyor!

Tüm güçlüklere rağmen Rifat Serdaroğlu yılmıyor. Son olarak, başta siyasiler olmak üzere herkese meydan okudu.

Laik ve demokratik değerlere en büyük darbenin Anayasa'nın adaleti sağlamak görevi verdiği yüksek yargıçlar tarafından vurulduğunu söyleyen Serdaroğlu siyasilere şu çağrıyı yaptı:

“Benimle ülke sorunlarını tartışmak isteyen herkesle, kim olursa olsun, diledikleri televizyonda, canlı yayında ve Türk milletinin önünde konuşurum.

Benden önce ve benden sonra görev yapan sayın bakanlar ve milletvekilleri, sizler niçin susuyorsunuz? Çıkın milletin önüne ve bildiklerinizi söyleyin. Mafya babaları kadar yüreğiniz yok mu?

Kim ne halt ettiyse hesabını bağımsız yargıya vermelidir!”

GÜNÜN GÖZÜ

Umut ile yaşayan açlıktan ölür! (Türk Atasözü)