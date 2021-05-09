Maaşa bağlanan meclis üyeleri

Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman, bir belediye memurun yapmış olduğu yolsuzluğu tespit etti, hakkında suç duyurusunda bulundu. Benzer durum 7 belediyede olmasına karşın, sadece Vefa Salman görevden uzaklaştırıldı. Salman uzaklaştırılınca, AKP'li meclis üyelerine de şirketlerde görevler verilmeye başlandı.

AKP'li meclis üyeleri, huzur hakkı dışında belediye iştiraklerinden aldıkları ek maaşlarıyla ilin gündeminde. Vefa Salman görevde olduğu süreçte hiçbir meclis üyesini şirketlerde görevlendirmez ve ikinci bir ödeme yaptırmazken, bugün durum farklı. AKP yönetimi meclis üyelerini maaşa bağlamış durumda.

İKİNCİ GÖREV

Yalova Belediyesi'nin 3 şirketi, 2'de birlik yönetimi var. Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılması sonrasında 3 şirkette de yönetim kurulları değişirken, yeni yönetimlerin tamamı AKP'li isimlerden oluştu.

Değişim sonrasında Personel AŞ yönetimine meclis üyeleri Alpan Solmaz ile İsmail Demir girdi. Alpan Solmaz şirketin yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna da oturdu. Personel AŞ'nin dikkat çeken diğer ismi ise Ankara'dan transfer Ahmet Sarıduman. Sarıduman, şirket yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcılığı ve Özel Kalem Müdürlüğü görevini de yürütüyor.

Kadın Aile Müdürlüğünde görev alan meclis üyesi Melahat Yalçın, YABİELTAŞ yönetim kuruluna giren isim oldu. Bülent Yalçınkaya ise Belediye Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi. Başkan Yardımcıları katında kendisine oda tahsis edildi.

YÖNETİMİ PAYLAŞTILAR

Yalova Belediyesi'nin yönetiminde olan Yeşil Körfez Su Birliği (Yüzde 94'ü belediyenin), Yalova Atık Su Birliği'nde (Yüzde 77'si belediyenin), 2014 yılına kadar Belediye Başkanı başkanlık yapıyordu. AKP'nin seçimi kaybetmesi sonrasında , meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP, kendi meclis üyelerinden birlik başkanlarını seçti. Kuruluşlarından beri hiç olmayan birer yıl, birer yıl 10 meclis üyesine yönetim paylaştırıldı.

Uğur Daban, meclis üyeliğinin yanı sıra YASKİ meclis üyesi. Daban, Yeşil Körfeze de danışmanlık hizmeti veriyor. Buradan Trabzon'a gidelim.

Trabzon'da özel kalem müdürleri niçin değişiyor?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin, Ortahisar Belediyesi'nde, kaç özel kalem müdürü değiştirildiğini merak etti. Kamuya girebilmek için önce Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda başarılı olmanız gerekiyor. Ama, belediyede özel kalem müdürlüğüne atamanız yapılıyorsa, sınava girmenize hiç gerek kalmadan kanat takıp hızlı bir yükselişe geçiyorsunuz. Arkanızdaki siyasi güç uçurdukça uçuruyor.

CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin, Ortahisar Belediyesi'nde 2014'den bu yana özel kaleme 6 kişinin ataması yapıldığını belirledi. Başkan Ahmet Metin Genç, açıktan atama yöntemiyle her yıl bir Özel kalem Müdürü atamış. Bunlar, çok kısa süre hatta bazısı bu koltuğa hiç oturmadan başka kurum ve kuruluşlara il müdürü veya şube müdürü olarak geçmiş.

İster istemez aklımıza Ortahisar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yaptıktan sonra Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne getirilen, eşi milletvekili olan Ali Ayvazoğlu geliyor. Ayvazoğlu, Trabzon'dan sonra Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne getirildi. Trabzon'un bu yükselişe şaşıp kaldığını da daha önce duyurmuştuk.

Ercan Kınaç, Davut Karslı, Yusuf Keskin de kağıt üstünde özel kalem müdürlüğü yaptıktan sonra sınavsız başka kurumlara geçti. Halen Özel Kalem Müdürlüğü'nü Hasan Selim ve Yusuf Keskin yürütüyor. AKP Gençlik Kolları Trabzon il Başkanı Sonkan Sıvalıoğlu, kağıt üstünde Ortahisar Belediyesi'nde Özel kalem müdürü olarak gözüküyor. Yani maaşı belediyeden alıyor ama çalıştığı yerin belediye ile hiç ilgisi yok. Nasıl oluyor? Oluyor işte.

Fatma Hanımın 10 milyon liralık paketi

Salgın döneminde her belediye olanakları ölçüsünde özellikle küçük esnafa, yoksul vatandaşlarımıza destek olabilmek için çaba gösteriyor. Belediyeler, yardımlar, destekler konusunda birbirlerini yakından izliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin' de, 10 milyon liralık paket hazırladı. İşte Şahin'in destekleri:

■ Şehirdeki tüm çiçek satıcılarının çiçeklerini belediye satın aldı ve bugün o çiçekler annelere dağıtacak.

■ Gaziantep'teki ayakkabı üreticilerinin ellerinde kalan ürünleri alıp bayram vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

■ Düğün salonu çalışanlarına; fotoğrafçı, kameraman, sunucu vb. ayni ve nakdi yardımda bulunulacak.

■ Seyyar satıcılara ayni ve nakdi yardım yapılacak.

■ Pazarcılara yönelik olarak ayni ve nakdi yardım yapılacak.

■ Tam kapanmadan dolayı bayram öncesi işleri aksayan halı yıkayıcılara ayni ve nakdi yardım yapılacak.

■ Ev temizliğine giden kadınlara yönelik olarak bayram öncesi ayni ve nakdi yardımlar yapılacak.