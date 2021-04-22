Bakan patronlar bakmayan bürokratlar

Bakan patronlar, bakmayan bakanlar; bakıp da görmeyen bürokrasiden “küçük” bir demet sunacağım.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınması da, yerine eski AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un atanması da sürpriz olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan “affını isteyen” Berat Albayrak'la yakınlığı bilinen Muş'un, AKP 7. Olağan Kongresi'nde yeniden TBMM Grup Başkan Vekilliği'ne atanmaması, bakan olacağı yorumlarına yol açmıştı. Tahminler doğru çıktı.

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Ankara kulislerinde Pekcan'ın adı “gidecek bakanlar” arasında geçmeye başlamıştı.

Henüz eşi Hasan Pekcan ile ortak olduğu şirketin, bakanlığına ve bağlı kuruluşlara yaptığı “9 milyon TL'lik dezenfektan satışı” skandalı patlamamışken…

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Belli ki bardak taştı; Ticaret Bakanlığı 5 günlük suskunluğunu bozdu ve dezenfektan satışıyla ilgili olarak önceki gün “ne var bunda” minvalinde bir açıklama yaptı.

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Aynı gün bu köşede, 540 kilo kokaini yakalatan ekibi yöneten Doğu Marmara (Kocaeli) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Başkan Vekili Mehmet Ali Arslan'ın görevden alınmasını sorgulayan yazımı okudunuz…

Gümrük teşkilatı tarihinde rekor bir yakalamaya imza atan ekibin başındaki Arslan, bırakın genel müdürlüğe asaleten atanmayı, Ankara'da geri hizmete çekilmişti.

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Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün, “risk analiz çalışmaları” neticesinde narkotik kaçakçılığı bakımından kendilerine yapılan uyarıya rağmen, konteynerlerdeki kokaine ulaşamamışlardı!

216 milyon lira piyasa değerinde uyuşturucu kim bilir kaç ocağı söndürecek, kaç kişiyi kirli bir servete boğacaktı…

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Bu operasyondan 2 ay önce (10 Haziran 2020) Alman haber sitesi DW, Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun twitter mesajını yayımladı.

Trujillo, son varış yeri Türkiye olan yaklaşık 265 milyon dolar değerinde 4.9 ton kokain ele geçirildiklerini bildiriyordu.

Türkiye bu denli risk altındayken, narkotik aramalarında ihmali bulunanlar hakkında idari soruşturma yapılacak mı?

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Nüfuz ticareti belgelenen Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kadrosundan bu göreve gelirken, üç yardımcısından ikisini özel sektörden seçmişti.

Gümrükler dahil 7 ayrı sorumluluk alanı tanınan Bakan Yardımcısı Gonca Batur Yılmaz, Kibar Holding çalışanlarındandı…

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Diğer Başkan Yardımcısı ve Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili Rıza Tuna Turagay, 2006 yılında özel sektöre geçmişti.

2019'da merkezi Londra'da bulunan çok uluslu sigara firması British American Tobacco'nun (BAT) yönetim kurulu üyeliğinden ayrılıp, Ticaret Bakan Yardımcısı oldu.

Devlet adabını öğrenmek için fazla zamanları olamadı!

AKP'de siyaset ve ticaret

Özel şirket sahibi “patron bakanların” görev alanlarıyla ilgili yatırım ve ticari faaliyetlerine tek örnek Pekcan değil…

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın hastane sahibi olması, bu sektördeki ticaret üzerindeki etkisini hafifletmiyor.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz aylarda Bodrum Göltürkbükü'nde muhteşem bir koyda Hazine tahsisli arazi üzerinde kurulan bir otel satın aldı.

Bodrum, Muğla, Kuşadası ve Antalya gibi turizm bölgelerindeki Hazine taşınmazları üzerindeki tahsisler kaldırılarak, Varlık Fonu'na devredildi.

Aynı durum Ersoy'un arazisi için de geçerli olacak mı?

Ayrıca bakan olmasaydı, Torba'daki otelinde imara aykırı genişleme yapabilir miydi?!

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Siyaset ile ticaretin içiçe geçtiği alanlar arasına şirketlerin yönetim kurulları da giriyor.

Son örneklerden birini CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı.

Yavuzyılmaz, Ulaştırma Bakan Yardımcısı ve Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'ın “huzur hakkı” ve maaş gelirleri toplamının aylık 77 bin 140 bin liraya çıktığını ilan etti.

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Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank ortaklığında kurulan Levent Yönetim Yapılandırma A.Ş'nin (LYY) yüzde 55'ine sahip olduğu, yüzde 15'i halka açık, Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 2018 yılından bugüne Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Rakip şirketlerin bu durumdan etkilenmeyeceğini düşünmek için dünyevilikten feragat etmek gerekir…

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Kamu ve özel kuruluşların ballı “huzur hakkı” gelirlerini öğreniyoruz da; bir de AKP kadroları tarafından kapışılan koltukların sağladığı ticari fırsatların boyutunu bilsek!

Devlet sırrı ile çerçevelenen ekonomide, “etkin denetim” tek kişinin yetkisinde…

Görürse, duyarsa, hoşuna gitmemişse kamuoyuyla paylaşır.