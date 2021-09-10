Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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İngiltere “Covid dolandırıcılarının” peşine düştü

Bir okurumun paylaştığı 24 Mayıs tarihli Londra iş gazetesi City A.M'de çıkan haber şöyle:

Londra Şehri polisi, hükümetin “Geri Dönme Kredisi” paketine (Bounce Back Loan-BBL) bağlı dolandırıcılık soruşturmasını yürütüyor.

Bir de resim; polis kredi dolandırıcılarının ensesinde bitiyor!

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Ulusal Denetim Ofisi (NAO) 50 bin sterline kadar kredi alan küçük işletmelerin, vergi mükelleflerinin 26 milyar sterline (yaklaşık 36 milyar dolar) kadar kaybına yol açacağını tahmin etmişti.

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31 Mart 2021'de plan kapanmadan önce 1.5 milyondan fazla işletme kredi aldı. Programla ilgili artan kredi riski ve dolandırıcılık riski nedeniyle, borç veren finans kurumlarının yüzde 60'a varan oranda temerrüde düşebileceği tahmin ediliyor.

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BBL suiistimalcilerine açılan davaların 2023/2024'e kadar gerçekleşmesi olası görülmediğinden “caydırıcı” yönünün zayıf olduğu değerlendiriliyor.

İngiltere bir yandan yeni “geri dönüş kredi paketi” açıklarken ki en son Nisan 2021'de yeniledi; diğer yandan “Covid dolandırıcılığını” çökertmek için yeni bir komisyon kurdu.

Komisyon için 2021 bütçesinde 100 milyon sterlinlik (yaklaşık 1 milyar 167 milyon TL) kaynak ayırdı.

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Danışmanlık firması Grant Thornton ile ülkenin en büyük veri sağlayıcısı mnAI (Türkçesi “Belediye Tahsilat Varlıkları Girişimi” olan Municipal Collection Assets Initiative) işbirliğinde, firmaların tüm mali yasal sorumlulukları tek merkezde toplanıyor.

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Türkiye'deki Maliye Bakanlığı'na karşılık gelen Birleşik Krallık'ta gümrük ve vergi toplamaktan sorumlu idare olan HMRC tarafından denetlenen komisyon, şüpheli dolandırıcılık faaliyeti hakkında yaklaşık 10 bin soruşturma açıp, cezai soruşturmalar başlatmış.

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Bu soruşturmalar, 31 Aralık 2020'ye kadar “Ankara Anlaşması” olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması'ndan (ECAA) yararlanarak İngiltere'ye göç eden Türkleri de kapsıyor.

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İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Ankara Anlaşması aracılığıyla İngiltere'de yerleşim vizesi almak için Türkiye'den 1.190 başvuru yapıldı.

Türkiye'den yapılan başvurular son 9 yılda yüzde 5 binin üzerinde artmış.

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Devletten Covid-19 destekli geri dönüş kredisi aldığı şirketi faal olmayan; kayıtlı işyerinde değil de farklı bir işte “ücretli çalışan” olarak yaşamını sürdüren, aldığı krediyi yurt dışına transfer edenlerle ilgili sorun büyümüş.

İngiltere nakit para çıkışları denetimini arttırmış.

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British Business Bank'a göre; koronavirüs iş kesintisi kredi planı (CBILS), geri dönme kredisi planı (BBLS) ve koronavirüs büyük iş kesintisi kredi planı aracılığıyla, 1 milyon 670 bin 939 kişiye 79.3 milyar sterlin kredi kullandırılmış.

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1 Eylül tarihli İngiliz medyası, yılın ilk çeyreğinde kredi dolandırıcılık oranlarının yüzde 40 arttığını yazıyordu.

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Londra'da yerleşik bir okurum konuyu şöyle özetliyor: “Bu krediyi iş yerine kullanmayanların banka hesapları kapatılıyor. Yeni hesap açması engelleniyor. Oturum izni iptal ediliyor.”

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Hesap verebilirlik ilkesi hem devlet, hem de halk için geçerli.

Örnek; Türk Telekom'un kârını cebine atıp giden, 4 milyar dolar borcu da şirkete yıkan Lübnanlı Hariri'nin şirketi Oger Telecom'a ya da Ziraat Bankası'na 750 milyon dolar kredi takan Demirören'e ne yapılıyor?

Her ikisi de kamu kaynağını kullandı. Halkın vergilerini…

Banka hesapları kapatılıyor mu mesela; yoksa yeni para girişleri olsun diye “örtülü”, örtüsüz” iş kapasiteleri mi destekleniyor?

Damat Başkan'ın kulübü Manisa FK paraya para demiyor

Önceki yazılarımda “Manisaspor” diye ifade ettiğim takım aslında Manisa Futbol Kulübü (FK)…

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin futbol takımı, Futbol Yatırımları A.Ş.'ye devredilmişti.

Şirketin yüzde 50'si MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün damadı ve belediyenin iştiraki Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı'ya, diğer yüzde 50'si de Manisa FK Başkanı Mevlut Aktan'a satıldı.

Kaça satıldığı “belediye sırrı!”

Fransız uyruklu futbolcular Loick Landre'yi 1.5 milyon Euro'ya, Maruin Gakpa'yı 800 bin Euro'ya transfer eden takım, lige iddialı bir giriş yaptı.

Belediyeden şirket satışı ile ilgili bilgiyi alamayan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP grubundan Ferdi Zeyrek, “Manisa FK'ya sponsor olan firmaların belediyeden ihale alan firmalar olması rastlantı mı?” diye de soruyor.

TFF 3. Lig'de oynayan Manisaspor'un Başkanı Murat Yörük'le aynı adı taşıyan Yörsan'ın eski sahibinin konumuzla bir ilişkisi yok.

Önceki yazımda ortaya çıkan yanlışlıktan dolayı her ikisinden de özür dilerim.