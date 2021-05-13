İşimize de aşımıza da “kepçe” ile giriyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi'ne Cengiz İnşaat'a ihale edilen taş ocağına karşı mücadele eden köylüleri “işsizlikle” tehdit ederken kullandığı cümlede geçen “Bizler gibi” ifadesini duyunca gülesim geldi…

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Derelerin aktığı yemyeşil vadiye taş ocağı yapımını savunan Karaismailoğlu'nun doğa nöbeti tutan köylüleri ikna için sarfettiği cümle tam şöyle:

“Amacımız burada istihdam sağlansın, bölge insanı ailesinin yanında çalışsın. Bizler gibi kalkıp İstanbullara gidip iş aramak zorunda kalmasınlar…”

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Hangi “bizler?…”

Mesela sülalesi kamudan maaş alan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan mı; ya da aynı şirketin yönetim kurulu üyesi diğer iki bakan yardımcısı Enver İşkurt ve Selim Dursun mu oluyor!…

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Türk Telekom yönetim kurulu üyelerinin aylık ortalama gelirlerinin 34 bin liraya geldiğini açıklamıştı.

AKP'nin yönetimindeki şirketlerde her türlü vicdani ve etik anlayıştan uzak kadrolaşmaya örnek bunlarla sınırlı değil elbette.

Yine Yavuzyılmaz'ın yaptığı hesaplamalara göre yönetim kurulları üyesi AKP'lilerin ortalama aylık asgari maaşları 54 bin lirayı buluyor.

Asgari ücret belli; 2 bin 826 TL…

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Çamaşırlarımızı aynı güneş altında kuruttuğumuz doğru. Ne var ki kiminin ipte fistanı, kiminin kaftanı asılı…

Enerji sarfiyatı büyük!

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AKP'nin “ulufe” gibi dağıtılan yönetim kurulu üyeliği uygulamasını sonlandırmayı taahhüt ettiği “Ekonomi Reform Paketini” hatırlayan kalmadı.

Yavuzyılmaz'dan başka da doğru düzgün şirket genel kurullarını takip eden yok.

Tek tek hangi kamu şirketinde ballı maaşların kimlere gittiğini açıklıyor.

Bir değil, iki; iki değil üç; üç değil beş koltukta oturan eski AKP milletvekili, bakan, il yöneticisi, milletvekili aday adayı, yeğen, görümce, kayın; hepsini yazsam sütunlar yetmez.

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Kamu kurumlarında temsiliyeti bir örnekle açıklayayım.

Katar Yatırım Otoritesi (QIA) Aktif Yatırımlardan Sorumlu Başkan Vekili Ahmed Ali El-Hammadi, Borsa İstanbul'da yüzde 10'luk hisseyi temsilen yönetim kuruluna girdi ama buradan “maaş”, “huzur hakkı” almıyor.

El-Hammadi'nin bağlı olduğu QIA'daki konumu, BİST'teki görevleri de içeriyor ve dolayısıyla maaşını Katar'dan alıyor.

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Geçtiğimiz günlerde ülkesinde “zimmetine para geçirmek ve yolsuzluk” iddiaları ile göz altına alınan Katar Maliye Bakanı Ali Şerif Al-Emadi, 2016 yılında Finansbank'ı satın alan QNB Bank ve QIA'nın üst düzey yöneticisi…

Hem bakan, hem de yönetici olarak maaş alıyor mudur bilmem.

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Yine Yavuzyılmaz'ın araştırmasına göre; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak 22 bin 906 lira maaş alan Metin Kıratlı, Borsa İstanbul'dan 24 bin lira, YÖK üyeliğinden 37 bin 796 lira maaş alıyor. Seyahat, konaklama, temsil gideri, aile sağlık yardımı, prim, vergi muafiyeti hariç!

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Kamu görevini temsilen bir şirketin yönetim kuruluna atanan şahıslar, bağlı olduğu kurumdan başka yerden maaş almamalı; bu bir…

İktidar politikalarını uygulamakla görevli “bakanlar”, “bakan yardımcıları” kamu şirketlerinin yönetim kurullarında olmamalı; bu iki…

Turizm, sağlık, eğitim, tarım bakanlıklarında görüldüğü üzere; patronlar kendi sektörleriyle ilgili alanlarda bakan olmamalı; bu da üç…

Sonra başımıza ne geldiğini biliyorsunuz; iş kadını Ruhsar Pekcan, kendi bakanlığına dezenfektan sattı ve görevden alındı.

Ne büyük ceza!

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Yazıya Karaismailoğlu ile girdik, onunla bitirelim. İkizdere'deki buluşmada Bakan'ın özetle “10 farklı yerde incelemeler yaptık, liman inşaatı için en uygun taşı burada bulduk” sözlerine CHP Milletvekili Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün “Cevizlik Bazalt Ocağı Proje Tanıtım Dosyası”nda yer alan şu açıklama ile yanıt veriyor:

“Jeolojik ve topografik yapısı nedeniyle basalt ocağı işletmeye müsait olması; maden işletmelerinin ekonomik olabilmesi ve amacına uygun olarak işletilebilmesi için işletmelerin malzemenin bulunduğu alanda kurulması gerekliliği nedenleriyle alternatif bir alan arayışına gidilmemiştir.”

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En uygun taş orada olsa ne olur; bu millet taş mı yiyecek…

Nesiller boyu toprağından beslenecek; bir paket çay peşinde koşmayacak!