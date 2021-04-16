Lütfü Türkkan Hakan Altun’un “Telefon” şarkısına yapılan Erdoğan klibini paylaştı

Telefonun başında çaresiz bekliyorum.

Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum

Yüreğim diyor ki boşuna bekleme

Aramaz gururundan seni çok sevse de

Her şeye sahip olabilirsin ama

Aşkımız servettir bilmelisin…

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ilk kez bir video konferansa 14 Nisan akşamı Bab-ı Ali Toplantısı'nda katıldı.

Av.Osman Ataman'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu toplantının katılımcılarından biriydim.

Buradaki sunumunda, yukarıda okuduğunuz Hakan Altun'un şarkısının sözlerine atıf yaptı.

Aynı gün twitter hesabından da ABD Başkanı Joe Biden'dan telefon bekleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan klibini yayımlamış…

Bir de not düşüyor: “Putin'i ikinci kez aramış Biden…”

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Suriye, Doğu Akdeniz, Libya sorunlarına ilişkin İYİ Parti'nin yaklaşımı sorulduğunda Türkkan “Önceleri ABD Başkanlarının Türkiye ziyaretleri konuşulurdu, şimdi telefon bekliyoruz. Hakan Altun'un şarkısında olduğu gibi” diye yanıtladı.

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Emekli Albaylar'ın “Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi” duyarlılıklarını kamuoyu ile paylaştıkları bildiriye ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı “Zevzeklik” yorumunu değerlendiren, Türkkan “Eğer bu kelime kullanılmamış olsaydı, bugün Türkiye çok daha riskli bir durudaydı. Bu söz olayı hafifletti. Bilinçli kullanılmış bir ifadedir” diyor.

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“Montrö'ye bağlıyız ama demokrasi duyarlılığımız da yüksek” diye de ekliyor.

“Zevzek” nitelemesi ile “zevzeklik” arasında mana farkına vurgu yapan Türkkan, birilerinin darbe algısı oluşturmaya çalıştığının altını çiziyor.

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Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak “özgürlüklerin” vazgeçilmezliğine vurgu yapıyor.

Türkkan'ın milletvekili maaşını gençlere burs olarak bağışladığının hatırlatılması üzerine, Ülker Grubu'nun kurucusu merhum Sabri Ülker ve Türk Petrol'ün kurucusu merhum Aydın Bolak'ın bursu ile Kabataş Erkek Lisesi'ne gidebildiğini belirtiyor.

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Konuşmasına 150 yıllık demokrasi tarihini özetleyerek başlayan Türkkan, “Türkiye'nin en önemli sorunu demokrasidir. Ekonomik sorunları iktidara geldiğimiz ilk yılda çözeriz. Türkiye'nin genç ve girişimci insanları, kaynakları müsait. Güven eksikliği yaşıyoruz” diyor.

MHP kökenli Türkkan, 12 Eylül askeri darbesinde hücresindeyken taşıdığı “güneşi görme” umudunu hiç bir zaman yitirmediğinin altını çiziyor.

Erken seçim beklentisini dile getiren Türkkan, artık Erdoğan'ın gündem belirleme niteliğini de kaybettiğini söylüyor.

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Türkkan katılımcılardan gelen “Cesur musunuz?” sorusunu yanıtlarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “cezaevi çantasının” arka planını anlattı.

Manisa'ya gidiyorlardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi “Millet İttifakı” nın son mitingine…

Türkkan, birlikte yola çıkarken Akşener'in elinde gördüğü “bavulu” soruyor.

Akşener “Cezaevi çantam” diye yanıtlıyor.

Türkkan seçim öncesi Erdoğan'ın Akşener'yönelik “Seni hapse attıracağız” söylemini hatırlatıyor.

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Akşener aynı mitingte kürsüye “cezaevi çantam” dediği bavulunu koyup, “1 Nisan'ı beklemeye gerek yok. Manisa'dayım, Manisalı kardeşlerimin, kadınların karşısındayım. Gel beni al da göreyim bakayım. Öyle bir gelenekten geliyoruz ki, hapis nedir bu millet için demokrasi için hak hukuk ve adalet için özgürlük için hürriyet için…” diye seslenmişti…

Lisans eğitimini matematik alanında yapan Türkkan “Yüzde 50 artı 1'i alan taraf iktidar olur” diyerek, “Millet İttifakı”nın erkenden seçim zaferini ilan ediyor.