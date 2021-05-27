Yalıkavak Marina’da kurulan Socar krallığı

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır önceki gün Halk TV'de “Yalıkavak Marina'nın 2 yıllık kira bedeli 500 milyon lira nerede” diye sordu…

Bu soruyu yanıtlayabilmek için; Azerbaycan, Dubai, Malta, İsviçre ve Singapur'da şirketler kuran Azeri iş insanı Anar Alizade'nin hissedarları olduğu İsviçre merkezli Socar Trading'e kadar gitmek gerekir.

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Sonradan “özür” dilese de Mehmet Ağar'ın, “Rica üzerine yönetici olarak buradayım (Yalıkavak Marina). Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek.” sözleri en başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisini çekmişti.

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Yalıkavak Marina'ya (Yalıkavak Holding) 2013 yılında Mansimov ile ortak olan Alizade'nin, Singapur merkezli RSR Holding'teki hisse değişimlerine bakmamız gerekiyor.

Mansimov'un “hisselerini Alizade'ye usülsüz olarak aktardıkları” iddiası ile üç eski yöneticisine açtığı dava sürüyor.

Lukoil borcu kapadı

Alizade, 2016 yılında Mansimov ile ortaklığını yalnızca Palmarina ve Palmali Gemicilik hisselerini satın alarak sonlandırmamıştı…

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Rus petrol devi Lukoil Overseas eski Başkan Yardımcısı, ISR Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Azeri işadamı İskender Khalilov ile Mansimov ortaklığı; 2011 yılında verilen görkemli davetlerle Levent Edition Hotel'i (yeni adı Hyatt Centric) açmıştı.

2016 yılındaki hisse devirleri sırasında bu bina da Alizade'ye geçiyor.

Khalilov, Denizbank'taki kredi borçlarına karşılık geçtiğimiz aylarda da Bodrum Türkbükü'ndeki Hilton Oteli'ni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sattı.

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Peker'in Mansimov'u “oyun dışına çıkaran” Socar ve Lukoil'e değil de; neden uyuşturucu operasyonlarına kilitlediğini anlamak için yargı kararlarını beklememiz gerekecek.

Ruhsar Pekcan'ı unuttu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı RecepTayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2 Mayıs'tan bugüne yayımladığı videolarla hedef tahtasına koyduğu Soylu'ya sahip çıkarak, “Yanındayız, yanında olacağız” dedi! AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya kayan uyuşturucu ticaret yoluna çekilmesini de “asıl niyetin işareti” olarak niteledi.

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Peker'in “derin devlet” okları, Eski DYP Genel Başkanı, İçişleri ve Adalet Bakanı; Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'a yöneldi.

Erdoğan; Mansimov'un kurucusu olduğu şirkette yönetim kurulu üyeliği devam eden AKP Milletvekili Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ı pas geçti!

Erdoğan, Peker videoları ile kirlenen siyasi iklimi;15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve terör eylemleri ile aynı seviyeye çeken bir tanıtım filmi izletti:

Hedef Türkiye!

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Erdoğan, “İbn-i Haldun, ‘Geçmiş, geleceğe suyun suya benzediğinden daha çok benzer.' diyor.” sözleri dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ı cezaevine gönderen Susurluk skandalını (1996) çağrıştırıyor.

Videoları 40 milyondan fazla izlenen Peker'in adını anmadı. Özet cümle: Suç çeteleri mensuplarını ülkemize getirip, yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.

Son 3.5 yılda 85 bin uyuşturucu şüphelisinin yakalandığını ve 65 milyar lira değerinde uyuştucunun el geçirildiğini açıklayan Erdoğan'ın, kaçakçılıkla mücadele için kullandığı “tarihi rekorlar” ifadesi, görevden aldığı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı anımsatmadı değil.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın adından “Gümrük” çıkmış, “Ekonomi Bakanlığı” ile birleşmiş ve “Ticaret Bakanlığı” adını almıştı.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın yerine kurulan bakanlıktan “kadın” adının çıkarılması gibi… İsimlerin simgesel anlamlarının önemi olduğunu yakın tarihimiz bize gösterdi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı'nda kaldı. Limanlarda, kara ve hava sınır kapılarında denetim yapan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri Pekcan'a bağlı…

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Son 3.5 yılda kaçakçılıkla ve suç örgütleriyle verilen mücadeleyi başarılı gören Erdoğan'ın, Pekcan'ı neden görevden aldığı sorusuna yanıt bulabilmiş değiliz.

Belki…. Pekcan'ın bakanlığına, kamu kurumlarına dezenfektan satmasının ortaya çıkmasından “rahatsızlık” duymuştur!…

Pekcan'ın ardından Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinden sorumlu Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur görevden alınırken, Bölge Gümrük Müdürlükleri'nden Sorumlu Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'a dokunulmadı.

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CHP milletvekillerinin Pekcan hakkında TBMM'ye getirdiği “soruşturma komisyonu kurulması” önerisi, AKP-MHP milletvekilleri oyları ile reddedildi.

Bu, Pekcan dosyasının tozlu raflarda kalacağı anlamına gelmez inşallah!