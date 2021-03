Sadece son haftada yaşananlar:

-Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması…

-Parti kapatma davası…

-İstanbul Sözleşmesi'nin reddedilmesi…

-Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması…

Bunların hepsi aynı sonuca varıyor:

İktidar, ülkeyi Batı dünyasından koparıyor; küreselleşme yanlılarıyla böyle mücadele edeceğine inanıyor…

Bu bir politik tavırdır; “doğrudur” veya “yanlıştır” tartışılır…

Ama kesin olan şudur, iktidarın kafası karışıktır. Mesela… 4.5 ay önce ne oldu da Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi? Yeni atanan Merkez Bankası Başkanı'nı tekrar görevden niçin aldı?

İktidarın bu tavrını birkaç ay içinde ne değiştirdi?

Dün sıkı para politikası/ faiz politikasına karşıydı…

Dört ay önce sıkı para politikası/ faiz politikasına sarıldı…

Bugün sıkı para politikasına/ faiz politikasına yine karşı…

İktidar piyasalara güven vermiyor, piyasada şüphelere yol açacak kararlar alıyor.

Bizler, bunlar üzerinde yazıp-konuşmaktan gerçek gündeme yoğunlaşamıyoruz. İktidarın politikaları o kadar darmadağın ki, kafamızı kaldıramıyoruz!

Örneğin… CIA yeni başkanı William Joseph Burns'u konuşmuyoruz.

Bu atamanın Rusya ile ilişkisini tartışmıyoruz.

Bu atamanın İran ile Suriye ile ilişkisini tartışmıyoruz.

Hele… 2019'da yayınladığı, “The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for its Renewal” adlı kitabını tartışmıyoruz.

Bir önceki görevi olan dış politika düşünce kuruluşu Carnegie Vakfı başkanlığının ne anlama geldiğini tartışmıyoruz.

Bunları analiz etmiyoruz…

Osmanlı'nın son iki yüz yılı gibi AKP iktidarı da gücümüzü/ enerjimizi iç politikaya harcatan karmakarışık icraatlara imza atıyor…

TIME DERGİSİ

Yıl, 1994.

TIME dergisinin “40 yaşın altındaki en umut vaat eden 100 küresel lider” listesinde William Joseph Burns adını görüyoruz. Ki Burns 1982'de girdiği dışişleri bakanlığında kritik bir görevde değildi; Moskova'da görevliydi o yıl….

Sonra, Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi ve diğer bakanlar arasındaki eşgüdümü sağlayan “İcra Sekreterliği” görevine getirildi. Yıl, 1996 idi.

Sonra, Ürdün Büyükelçisi (1998-2001)…

Sonra, Yakın Doğu İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı (2001-2005)…

Sonra, Rusya Büyükelçisi (2005-2008)…

Sonra, Dışişleri Bakanlığı siyasi müsteşarı (2008- 2011)…

Sonra, Dışişleri Bakan Yardımcısı (2011-2014)…

Sonra, emekli…

Sonra, Amerikan dış politikasını belirleyen kuruluşlardan Carnegie Vakfı başkanı (2015-2021)…

Şimdi, CIA Başkanı…

TIME dergisini hatırlatmama gerek var mı? Nasıl öngörü?

Burns için Hillary Clinton, “Amerikan diplomasisinin hazinesidir” demesi boşuna değil.

Akıcı Arapça ve Rusça konuşan Rusya, Ortadoğu uzmanı Burns'ın CIA Başkanı olmasını nasıl değerlendirmek lazım?

GÖRÜŞLERİ NEYDİ

Babası William F. Burns, emekli tümgeneral. Başkan Reagan'ın emrinde Sovyetler Birliği ile 1981-1986 yıllarında yürütülen “silahsızlanma projesi” müzakerelerine katıldı…

Oğul Burns da Rusya ile ilgiliydi. 1994-96 yılları arasında Yeltsin'in yıkıcı kargaşasının tanığı oldu. Ama… Yıl, 2005. Büyükelçi olarak Kremlin'de itibarını sunduğunda Putin onu kenara çekip şöyle dedi:-“Siz Amerikalılar her şeye kendi yönteminizle sahip olamazsınız. Etkili ilişkimiz olabilir ama sadece sizin şartlarınıza göre değil.”

Burns bu sözleri aktardığı raporuna şunu ekledi:

-“Temelde pek çok konuda göz ardı edilemeyecek kadar büyük oyuncu olan bir Rusya ile karşı karşıyayız…”

Burns, ABD'nin kritik siyasi kararlarının merkezinde rol aldı.

NATO'nun aşırı saldırgan genişlemesine, Rusya'nın çok fazla sıkıştırmasına karşı çıktı.

İran ile gizli nükleer görüşmeler, Kaddafi'yle buluşmalar yaptı.

Amerika'nın sertlik yanlısı “şahinler” değil, “güvercinler” kanadını temsil ettiği söyleniyor.

Öyle ki: Saddam'ı devirmenin Irak ve Ortadoğu'da istikrarı bozabileceğini “Mükemmel Fırtına” raporuyla öngördü.

Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin Mısır'da kaos yaratacağını belirtti.

Suriye konusunda açık sözlü oldu: “Suriye'nin ıstırabını bir Amerikan politikasının başarısızlığı olarak görmemek zor.”

Diğer yandan… Sinsi, manipülatif olarak bilinen ABD Dışişleri Bakanı James Baker'a da hayran…

Sonuçta:

Burns, ABD'nin çözülmeye giden yıllarında diplomatik temsilcilik yaptı. CIA Başkanı olarak çöküşü durduracak mı?

Bizler ise başımızı kargaşadan kaldırıp bunlara kafa yormamaya devam ediyoruz.