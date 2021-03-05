Başsız kadın cesedi

Tarih: 29 Mayıs 2009.

Yapılan bir açıklama dünya sosyalistlerini derinden etkiledi!

Berlin Charite Hastanesi Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Başkanı Dr. Michael Tsokos medyaya şu açıklamada bulundu:

Hastane bodrum katında 20'nci yüzyıl başlarında yaşamış kimliği belirsiz, başsız, çarpık omurgalı, bir bacağı diğerinden kısa bir kadın cesedi bulundu. İddiasına göre bu ceset doksan yıllık yanlışlığı ortaya çıkaracaktı…

Yıllardır ziyaret edilen Friedrichsfelde Mezarlığı'nda yatan kişi dünya sosyalist hareketin önde gelen ismine ait değildi!

Doksan yıl önce…

1919 Ocak ayı…

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in liderliğini yaptığı (adını Roma'daki köle ayaklanmasından alan) Spartakist hareketi ayaklandı. (Ki içlerinde Fazıl Say'ın dedesi Fazıl'ın da bulunduğu Türk öğrenciler de vardı.)

Berlin'de oluk gibi kan aktığı o günlerde Luxemburg ve Liebknecht sürekli yer değiştirerek saklandı…

15 Ocak akşamı dostları Marcussohn ailesinin dairesine sığındılar.

Apartmandan birinin ihbarı üzerine (ki başlarına yüz bin Mark ödül konmuştu), atlı polisler saat 21.00'de evi bastı. Dairedeki herkesi gözaltına aldı.

Polisler, Luxemburg ve Liebknecht'i sorgulamak için karargah kurdukları Berlin hayvanat bahçesi yakınındaki Eden Otel'e götürdü. Burada her ikisi de vahşice dövüldü.

Yüzbaşı Waldemer Pabst her ikisinin Moabit Bölge Hapishanesi'ne nakledilmesini istedi. Bu aslında yalandı:

TEK KURŞUN

Polis karargahında ağır işkence yapılan Luxemburg ve Liebknecht Eden Otel'in yan kapısından ayrı ayrı çıkarıldı…

Liebknecht dövülerek karanlık bir yere götürülüp vurularak öldürüldü…

Luxemburg dışarı çıkarıldığında yürüyecek hali yoktu. Sürüklenerek otomobile götürüldü. Arka koltuğa yatırıldığında bilincini kaybetti. Otomobil hareket etti ve kısa bir süre sonra Teğmen Kurt Vogel tabancasını çıkarıp Luxemburg'u başından vurdu. Otomobil Lichtenstein Köprüsü'ne geldiğinde Luxemburg'un cesedi Landwehr Kanalı'na atıldı…

Birkaç saat sonra hükümet açıklama yaptı:

-Liebknecht kaçmaya çalışırken vuruldu…

-Luxemburg öfkeli kalabalık grup tarafından dövülerek öldürüldü ve cesedi bilinmeyen bir yere götürüldü.

Beş ay sonra…

Tarih: 31 Mayıs 1919.

Buzların erimesiyle birlikte Landwehr Kanalı'nda bir ceset bulundu. Hükümet, Luxemburg'a ait olduğu düşünülen cesedin gizlice gömülmesini istedi. Fakat olay basına yansıdı. Komünist Parti lideri Paul Levi, Luxemburg'un Friedrichsfelde Mezarlığı'nda yatan Liebknecht ve Luxemburg'un sevgilisi Leo Logiches gibi yirmi dokuz yoldaşının yanına defnedilmesini sağladı. O gün…

Luxemburg'a ait olduğu sanılan ceset 13 Haziran günü on binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Yedi yıl sonra mezarın başına anıt dikildi…

BUGÜN DOĞUM GÜNÜ

Anıt mezardaki kişi Rosa Luxemburg mıydı?

Bunu anlamanın/kanıtlamanın en iyi yolu DNA testi idi.

Ancak: Naziler iktidara gelir gelmez 1935 yılında mezarı açıp içindeki kalıntıları yok etmişti.

Hem komünist hem Yahudi birinin mezarına bile tahammülleri yoktu.

Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Başkanı Dr. Michael Tsokos ve ekibi mezardan umduklarını bulamayınca Luxemburg'un yaladığı eski posta pulları üzerinde DNA bulmayı umdu. Ancak: Luxemburg'un pullarını nemli bezle ıslattığı ortaya çıktı.

Ardından… Eşyalar gibi ihtimaller de sonuçsuz kaldı.

Böylece ekip araştırmasını bir akraba bulmaya yöneltti. Luxemburg'un yeğeni olduğu iddia edilen 79 yaşındaki mühendis Prof. Irene Borde bulundu. Luxemburg'un erkek kardeşi Josef'in torunu olduğu belirtiliyordu ama bu kesin bilgi değildi. Yine de…

Sovyetler Birliği'nden 1973'te İsrail'e taşınan Borde, bulunan yeni cesedin DNA'sıyla karşılaştırmak için kullanılacak bazı saç tellerini teslim etti.

Bundan sonra araştırmalardan bir daha haber çıkmadı…

2009'da bulunan ceset polise teslim edildi ve kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Yani:

Dünya sosyalist hareketinin unutulmaz liderlerinden Luxemburg'un canlısı da ölüsü de hiç rahat bırakılmadı!

Doğum adıyla Rosalia Luxemburg…

Bugün doğum günü…

5 Mart 1971'de Rusya Polonyası Lublin'de Yahudi Hasidik ailenin kızı olarak doğdu.

Sadece Almanya-Polonya değil dünya devrimcilerinin unutulmaz güçlü liderlerinden biri oldu.

Doğum günün kutlu olsun ölümsüz Rosa…