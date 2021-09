PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Rothschild’siz tarih

İlk perde:

Tarih: 17 Mart 1821. Yunan, bağımsızlık için Mora yarımadasında ayaklandı.

Uzun iç savaş sonunda Osmanlı idaresi altında bağımsızlık kazanan ilk millet oldu. Tarih: 7 Mayıs 1832 idi.

Fakat ortada pürüz vardı:

Yunan tarafı Osmanlıya savaş tazminatı ödeyecekti. Ancak parayı verdiğinde Yunan sınırı kesinleşecekti.

Yunan hamileri İngiltere, Rusya, Fransa ile Osmanlı heyeti İstanbul'da Reisülküttap/ Dışişleri Bakanı Yozgatlı Mehmet Akif Efendi'nin kasrında buluştu.

Yunanistan, Osmanlı'ya ödeyeceği parayı yüzde 5 faizle Avrupa'nın büyük bankeri Yahudi Rothschild ailesinden aldı.

Ailenin bu iş için görevlendirdiği Londra ofisi başındaki oğulları Nathaniel Rothschild, tazminat poliçeleriyle 1834'te İstanbul'a geldi. Bu Osmanlı'nın Rothschildler ile ilk temasıydı ama son olmayacaktı…

Ödemelerde pürüz çıktı:

-Nathaniel Rothschild yol masrafı 150 bin kuruşu Osmanlı'dan kesmek istedi.

-Osmanlı, Rus Harbi sırasında Tuna kaleleri için gerekli zahire/tahılın parası Viyanalı Sarraf Stametz'den temin etmiş ama borcun 225 bin guldenini ödememişti. Aslında para, Viyanalı Stametz'e yardım eden Rothschild ailesinindi. İtibarıyla Osmanlı borcu, Rothschild ailesine ödeyecekti.

Detaya boğmayayım sizi… Oğul Rothschild, Sultan İkinci Mahmut'un huzuruna çıktı; anlaşma sağlandı.

İkinci Mahmut, Rothschild'i nişan ve mühürlere boğdu.

İlk perde kapandı…

DÜGÜN PARASI

İkinci perde:

Tarih: 24 Mayıs 1834.

İkinci Mahmut, kızı Saliha Sultan'a görkemli düğün yaparak, Gürcü Halil Rıfat Paşa ile evlendirdi.

On üç gün süren şenliklerde her şey düşünüldü. Düğün, Beşiktaş Sahil Sarayı'nda gerçekleşti. Gelini Fındıklı Sarayı'na götürmek için gelen evlilik alayının hanımları ve arabaları çok süslüydü. Vs.

O dönem… Babası İngiliz Binbaşı Thomas Pardoe ile İstanbul'da bulunan Julia Pardoe 1836'da basılan “The City of the Sultan” eserinde düğünün görkemini yazdı: “Terasının önünde birbirine kenetlenmiş yüzlerce kayık olmalı ve bunların elliden fazlasında müzisyen var.”

Dr. Hatice Aynur, “Sultan Mahmud'un kızı Saliha Sultan ile Tophane Müşir Halil Rıfat Paşa'nın düğün törenini anlatan surnameler” eserinin “ceyiz defterine” göre düğün masrafı 1 milyon “guruşu” aştı.

Osmanlı tarihinde sikkelerin, yani tedavüldeki paraların ayarlarıyla en çok oynandığı -tağşiş edildiği- dönemdi bu! 1808'den başlayarak altın sikke 35 ve gümüş sikke 37 kere tağşiş edildi. İkinci Mahmut tahta çıktığında Osmanlı kuruşunun içinde 5.9 gram gümüş vardı; 30 yıllık saltanat içerisinde gümüş miktarı 0.5 gram ile en düşük değere indi!

Ekonomi alarm veriyordu.

Osmanlı pazarını -yerli üretimi yok edecek- yabancı mallara ardına kadar açmak zorunda kaldı.

Krizdeki Osmanlı, sattığı Yunan toprağının parasıyla padişah kızına düğün yaptı.

İlk kez bir düğün Osmanlı'nın resmi gazetesi Takvim-i Vekayi'de yayınlandı.

İkinci perde kapandı.

KIBRIS'I SATTIK

Üçüncü perde:

Sadece bir dönem değil; İkinci Abdülhamit de Rothschildlerden, 6 milyon 316 bin 920 Sterlin ve 8 milyon 212 bin 340 Sterlin olmak üzere borç aldı. Borç faiziyle 20 milyon 84 bin 189 Sterlin oldu.

Silah almak için borçlanıldı.

İstanbul Boğazı'na inşa edilecek fenerler için borçlanıldı.

Paris elçiliğini finanse etmek için borçlanıldı.

Liste uzun…

Peki… Borçlar için ne yapıldı? Rothschildlere bol bol devlet nişanı verildi! Bırakın baba Mayer Rothschild'i veya oğullarını, kızları Bettina Caroline'ye bile nişan verildi.

Sadece bununla kalsa iyiydi:

Borç, Kıbrıs'ın İngilizlere satılmasına sebep oldu.

Borç, Filistin'de Yahudi kolonilerin kurulmasına sebep oldu.

Borç, Mısır vergileri ve İzmir ile Beriyyetüşşam/Şam gümrük gelirlerine el konulmasına sebep oldu. Vs.

Sonunda Osmanlı Ramazan Kararnamesi ile iflasını açıkladı.

Üçüncü perde kapandı.

Dördüncü perde açıldı.

Dördüncü perde kapandı.

Beşinci perde açıldı.

Beşinci perde kapandı.

Perdeler açıldı…

Perdeler kapandı…

Ekonominin, tarihsel süreçleri belirlemesi bizim tarih yazıcılığında hiç yer almadı. Tarihin ekonomi-politiği hep görmezden gelindi.

Bu sebeple… Kimi aklı evveller bugünlere önerilerde bulunuyor.

Bunu yarın yazacağım.