Top, yuvarlaktır

Ülkemizde spor haberleri zayıftır; salt skor ya da aktüel yönüyle ilgilenilir.

Örneğin… Adana Demirspor'un süper lige çıkmasıyla, kulüp başkanı Murat Sancak arasındaki ekonomi-politik ilişki kurulmaz.

Örneğin… Giresunspor'un süper lige çıkmasıyla, kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile AKP'li Nurettin Canikli arasındaki ilişkisi irdelenmez.

Gerek Sancak'ın gerek Karaahmet'in son yıllardaki ticari-siyasi başarılarıyla takımlarını şampiyon yapmaları arasındaki bağlantı sorgulanmaz.

Ki bu iş adamlarının yolu mutlaka medya patronluğundan geçer! Bu iş adamlarının yolu mutlaka kurşunlanma gibi adli vakalardan geçir…

Bu sezon şampiyonluğa oynayan bir diğer takım Samsunspor idi. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın demeçleri spor sayfalarında pek yer bulmadı:

Dedi ki: Murat Sancak biz hangi takımla oynasak teşvik primi dağıttı; rüşvetin belgesi olmuyor…

Dedi ki: Murat Sancak üç senedir çok büyük paralar harcadı, takımını süper lige çıkaramadı, bu yıl gözünü kararttı…

Dedi ki: Neden Samsunsporlu taraftarlar stada giremezken, Adana Demirsporlular bu kadar rahat davranabiliyor? ‘Süleyman Soylu'nun oğlu' dediler. Emniyet müdürü onların karşısında önlerini ilikliyor. Bunlar açık açık söylendi. Ben de tamam o zaman dedim, Türk futbolu bitmiş demek ki…

Bu söz üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yüksel Yıldırım, Bakan Soylu'dan özür diledi.

Bu olaydan üç gün sonra medyaya şu haber düştü:

UYUŞTURUCU HABERİ

– Liman işletmecisi Yılport Holding'in, Ekvador'da işlettiği Puerto Bolivar Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkan bir yük gemisinde Panama'da yapılan aramada 616 paket (600 kilogramdan fazla) kokain bulundu!

Yıllardır bu tür haberleri takip ederim; bu haberde ilgimi çeken şu oldu:

-“Liman işletmecisi Yılport Holding…”

Bugüne kadar gemilerde yakalanan uyuşturucu da “liman işletmecisi” adını ilk kez duydum.

Yılport Holding açıklama yaptı:

-“Dünyanın 10 ülkesinde, 22 adet limanın işletmeciliğini yapıyoruz. Çalıştığımız limanların bazılarında, bilhassa Latin Amerika'daki limanlarımızda, maalesef kaçakçılık girişimleriyle karşılaşmaktayız. Limanlarımızı en üst seviyede kaçakçılığa karşı mücadele ekipmanlarıyla donatsak dahi, yasa dışı örgütler farklı yöntemler deneyerek kaçakçılık faaliyetleri denemektedir. Buna karşılık biz de kolluk kuvvetleriyle eşgüdüm içinde çalışarak, her yıl tonlarca kaçak mal yakalıyoruz ve yerel güvenlik birimlerine teslim ediyoruz.”

Evet, futbol asla sadece futbol değildir!

Kaşıdıkça altından neler çıkar neler… Yılport'un sahibi/ Samsunspor başkanı Yüksek Yıldırım'ı tanır mıydınız mesela?

İSMAİL.. YÜKSEL.. ROBERT

Evet, Yüksel Yıldırım'ın 10 ülkede 22 liman işletmesi var. Ama Türkiye'de nasıl tanınıyor; “Samsunspor Başkanı” diye…

Ülkemizde futbol bu derece güçlü. Bu sebeple:

Siirtli Murat Sancak nasıl Adana Demirspor başkanı ise, Sivaslı Yüksel Yıldırım da Samsunspor başkanıdır! Ancak. Mesele sadece bu değil. Mesela:

Yüksel Yıldırım, Samsunspor başkanı olunca kulübü şirketleştirdi ve büyük çoğunluk hissesini ele geçirdi.

Keza: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da kulübü şirketleştirdi ve büyük çoğunluğu aldı. “Ölene kadar başkanınızım” dedi.

Anadolu'nun dernek statüsündeki takımları, anonim şirket yapılıp ticari avantajlarla iş adamlarına sunuluyor. Onca tarihe sahip kulüplerin bu derece kolay el değiştirmesi nasıl oluyor? (Malatyaspor, Türkiye'de ilk şirketleşen oldu. Süper ligden düşmesi ardından tasfiye edilivermişti! Süper lige çıkarken “AŞ” olan Çanakkale Dardanel bugün amatör kümede!)

Kökü 1909'a dayanan Samsunspor'un başında bugün bir Amerikan vatandaşı var:

Yüksel Yıldırım… 1961 Sivas Hafik doğumlu; doğum adı “İsmail.”

“Okula erken gitmesi” yeni nüfus kağıdındaki adı “Yüksel” yapıldı.

İTÜ makine bölümünü bitirince ABD'ye gitti. Söylediğine göre ticarette başarılı olamayınca yeni isim aldı: “Robert”

Ardından Amerikan vatandaşı oldu…

Rusya'da kömür işine girmesiyle hayli büyüdü; bugün beş holdinge bağlı otuzun üzerinde firmanın yöneticisi… Bunca ticari işleri arasında futbolla niçin ilgileniyor?

Mesele, sadece popülerlik kazanmak mı? Başında bulunduğu takımı süper lige çıkarıp para kazanmak mı? Başka?

Bizim gibi ülkelerde ekonomi-politik bilinmeden futbol anlaşılamaz.