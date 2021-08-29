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Almanya’da ağır cezalar verilen Ziraat Bankası’nı yıllar önce uyarmıştık!…

Almanya Temsilcimiz Ali Gülen'in, kamuoyunda bomba etkisi yapan özel haberini bir kez daha okuyalım. Çünkü bu konuda bazı hatırlatmalarımız olacak:

“Alman Bankacılık Denetleme Kurulu (BaFin), Ziraat Bankası'nın bu ülkedeki 7 şubesine tarihte benzeri görülmemiş ağır cezalar kesti. Bankanın kredi vermesi ve mevduat toplaması kısıtlandı. Ankara'nın önerdiği 4 genel müdür adayı reddedildi.

Mevduat kısıtlaması ile büyük kredi yasağını da kapsayan ve bankanın kapatılmasına eşdeğer nitelikteki cezaları gerekçesi; yüz milyonlarca Euro'yu bulan yüksek miktardaki kredilerde uyumsuzluk, mevduat toplamadaki kara para şüpheleri…

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Bankanın kapatılmasından bir önceki adım niteliğindeki şoke edici kararlar şöyle;

1) Ziraat Bank AG‘ye “Büyük miktarlarda kredi” verme yasağı getirildi. Artık Türkiye'den ipotek karşılığı milyonlarca Euro'luk krediler verilemeyecek.

2) Ayrıca, bankanın yüksek miktarlarda mevduat alması, piyasa üzerinde faiz vermesi yasaklandı.

3) Kurul, yönetimi uyardı ve Türkiye'deki Ziraat Bankası tarafından çeşitli aralıklarla gönderilen 4 genel müdürü de reddetti.

4) BaFin, tüm bankacılık işlemlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari işlemler için özel maddi garantiler talep etti.

5) Ayrıca bankaya yüksek miktarda para cezası kesildi.

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Almanya bankacılık tarihinde görülmemiş bu cezaların nedenleri, bankanın verdiği bazı kredilerin sonuçlarında ve son yıllarda Türkiye'ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımında yatıyor.

Türkiye'deki çeşitli şirketlere Almanya'daki Ziraat Bankası üzerinden kredi verilmesi, GTI Reisen ile Görgülü kardeşlerin açığını kapatmak için Rusya'dan 10 milyon Euro getirtilmesi ve Türkiye'deki ‘Varlık barışı' nedeniyle banka üzerinden son iki yılda, denetimsiz- sorgusuz paralar gönderilmesinin bu ağır cezalara yol açtığı öne sürülüyor.

Cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğunu belirten uzmanlar, Türkiye ile diplomatik bir sorun yaşanmaması için Ziraat'ın kapatılmadığı, ama elinin- kolunun bağlandığı yorumlarını yapıyor…”

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Ali Gülen'in haberi özetle böyle. Şimdi hatırlatmamıza geçiyor ve bu köşedeki yazımızı alıntılıyoruz:

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“Konuya ben de yabancı değilim.

Geçen yıl (2012) Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği'nin davetlisi olarak gittiğim Frankfurt'ta tesadüfen öğrendim.

Konuyu bana anlatan kişiler ‘Ankara'dan gelen bir telefon üzerine Ziraat Bankası'nda eşine rastlanmadık bir uygulama yapıldı ve bu firmaya (Talha ve İsa Görgülü kardeşler) teminat aranmaksızın, milyonlarca Euro'luk bir kredi verildi!' dediler.

Ben de Türkiye'ye döndüğümde bu iddiayı kamuoyuyla (Halk Arenası'nda) paylaştım.

Bunun üzerine Ziraat Bankası'nın kredilerden sorumlu genel müdür yardımcılarından biri beni arayıp ‘Firmanın sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu, kredinin risk taşımadığını ve gereken tüm prosedürün uygulandığını' söyledi.

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Alman makamlarının kararına bakılırsa firma gerçekten sağlammış!

Görgülü biraderlerin 43 milyon Euro'yu Türkiye'ye indirdikten sonra durumlarının daha da sağlamlaştığına bahse girerim!..

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Artık ben, bon dönemde yaşadığımız olaylara söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum.

Başbakanın (Tayyip Erdoğan) 3Y ile mücadele iddiasının sadece 1Y ile sınırlı kaldığına ve onun da açılımının ‘YERSEN' olduğuna inanıyorum!..”

(14 Kasım 2013, SÖZCÜ)