Bilim Kurulu’na sorumuz var!..

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri'nden birinin çıkıp da “Salgın ortamında lebalep dolu olmasıyla övünülen AKP il kongreleriyle ilgili bir uyarıda bulunduğuna, “Aman dikkat edin, bulaşma hızı çok yüksek mutant virüslerin yayıldığı süreçte lebalep dolu salonlarda pandemi kurallarına uymadan bu kongreleri yapmayın” dediğini duydunuz mu?

Ben duymadığım gibi, internette yaptığım aramada da bu doğrultuda bir uyarıya rastlayamadım.

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İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ve İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir'e göre; “Bilim Kurulu'nun bu suskunluğu, lebalep dolu AKP il kongrelerine onay verdikleri ve böylece tüm bilimsel inandırıcılıklarını yitirdikleri” anlamına geliyor.

Zira Kılıç ve Demir'in hazırladığı tabloda;

AKP'nin kongre yaptığı illerde vaka sayısı önemli artışlar gösteriyor.

İşte o tablo:

Tablonun açıklaması da şöyle:

■ Ordu'da 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 228,40'dan, 20-26 Şubat tarihlerinde 301,76'ya;

■ Giresun'da 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 217,51'den, 20-26 Şubat tarihlerinde 264,71'e;

■ Trabzon'da 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 207,54'den, 20-26 Şubat tarihlerinde 239, 52'ye;

■ Rize'de 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 200,08'den, 20-26 Şubat tarihlerinda 213,10'a;

■ Tokat'ta 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 149,20'den, 20-26 Şubat tarihlerinde 166,50'ye;

■ Osmaniye'de 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 134,90'dan, 20-26 Şubat tarihlerinde 145,13'e;

■ Sakarya'da 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 103, 90'dan, 20-26 Şubat tarihlerinda 114,34'e;

■ Aksaray'da 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 108,27'den, 20-26 Şubat tarihlerinde 123,08'e;

■ Konya'da 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 108,27'den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 119,28'e;

■ Balıkesir'de 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 92,40'dan, 20-26 Şubat tarihlerinde 142, 57'ye yükselmiş durumda. (Kaynak:Odatv)

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritada çok yüksek riskli iller arasında yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Osmaniye, Sakarya, Aksaray, Konya, Balıkesir ile, yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul ve İzmir'de şubat ayı içerisinde AKP il, il kadın ve il gençlik kongreleri lebaleb dolu salonlarda pandemi kurallarına uyulmadan yapıldı. Yine çok yüksek risk taşıyan iller arasında yer alan Samsun, Sinop, Gümüşhane gibi kentlerimiz de Trabzon ve Rize kongrelerine yoğun katılımın sağlandığı yakın iller olarak dikkat çekti.

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Bu verilerin ışığında Bilim Kurulu'nun çok değerli üyelerine soralım:

Lebalep dolu salonlarda yapılan AKP il kongrelerine tek laf etmeyip vatandaşlardan salgın tedbirlerine uymalarını istemeniz, ne kadar inandırıcı?

Ayrıca hangi bilimsel ahlaka ve gerçekliğe uygun?..