Gerilim fırtınası!..

Yeni yıla, umut verici dilekler, söylemler ve gelişmeler yerine, ne yazık ki, iktidarın tırmandırdığı gerilimle girdik.

Bunun iç içe geçmiş iki nedeni var:

1-Ekonomik kriz

2-Covid-19 mücadelesindeki başarısızlık…

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Tarafsız uzmanlara göre; ekonominin belini doğrultması için, Covid-19'u yenilgiye uğratmak, ya da hiç olmazsa vaka sayısını çok aza indirerek, yapısal reformlara yönelmek gerekiyor.

Ama Sağlık Bakanlığı'nın salgının başından bu yana, güven verici bir yaklaşım sergileyip, gerçekleri toplumla şeffaf biçimde paylaşmak yerine, “başarılı olduk” algısını yaratmayı amaçlayan politikası, hem virüsle savaşa, hem de ekonomiye büyük zarar veriyor.

Tüm gelişmiş ülkeler uzun süreli kapanmalara giderken, Türkiye'de ekonominin buna imkan bırakmaması, iktidarın işini daha da zorlaştırıyor.

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Ülkemizin yeni yılın ilk gününden itibaren, şimdiye kadar benzerini pek görmediğimiz gerilim fırtınasına girmesinin ardında işte bu iki neden ve iktidarın seçmenini konsolide edebilmek için “gerilime sarılması” yatıyor.

Oysa dış politika gündeminde başta S-400'ler olmak üzere çözüm bekleyen bir yığın sorun, iç cephede bir ve bütün olmayı zorunlu kılıyor.

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Covid-19'a değinmişken, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya, şu soruları yöneltmeden geçmememiz gerekiyor:

– Çin'den alınan Sinovac-Coronavac aşısının 11 Aralık'ta geleceğini, ayrıca 2020 sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısından da bir partinin ulaşacağını söylediniz. 3 milyon dozluk Sinovac çok geç geldi. Diğerinden ise henüz haber yok! Bu gecikmeler yaşanırken çok sayıda sağlık çalışanı ve yurttaşımız hayatlarını kaybetti. Ama siz çıkıp, bir özür dilemediniz. Geç de olsa özür dilemeyi düşünüyor musunuz?..

– Yüzlerce sağlık şehidimiz olmasına karşın COVİD19 hâlâ meslek hastalığı olarak kabul edilmedi. Bu konudaki CHP önergesi AKP ve MHP oylarıyla ile reddedildi.

Hipokrat yemini etmiş bir hekim olarak meslektaşlarınızın bu hakka kavuşmaları için bir girişim yapacak mısınız?..

– Pandeminin başından bu yana gerçek vaka ve vefat sayılarını toplumdan neden gizlediniz? Örneğin Worldmeters'da, pandeminin patlama yaptığı Nisan ayında, turkuvaz tabloda vaka sayıları 3-5 binlerde gösterilirken, gerçek sayıların 11-13 binlerde olduğu açıklandı. Hâlâ gerçek vaka ve ölü sayılarını perdelediğinize yönelik iddialara ne diyorsunuz?..

– Türkiye'yi niçin sadece Coronavac aşısını almak zorunda bıraktınız? Her ülke en az iki aşı bağlantısı yaparken siz neden geçmişte aşılarına rüşvetle ruhsat sağladığı bilinen Çin-Sinovac aşısında ısrar ettiniz?..

– Aşıyı kaça aldığınızı, Sinovac'ın Türkiye'deki distribütörüne ne kadar komisyon ödediğinizi neden açıklamıyorsunuz? Sonuçta parayı halk veriyor ve toplum, bu sorulara haklı olarak cevap bekliyor?..

– Sinovac Şirketi Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şili'de sürdürülen faz-3 çalışmalarının ara sonuçlarını birleştirip, bugüne kadar neden bilimsel dergilerde yayımlamadı?..

– Sinovac susarken siz, toplam 1322 kişi ve 29 vaka gibi yetersiz veriye dayanarak faz-3 ara sonuçlarını neden paylaştınız? Etik olmayan bu yaklaşımla, aşının yüzde 91,25 oranında koruyucu olduğunu açıklama gereğini neden duydunuz?..

– Başlangıçta iki doz aşının 14'er gün arayla yapılacağının açıklanmasına karşın, sonradan bu süreyi neden 28 güne çıkardınız? Bu yöntemle aşı teminindeki güçlükleri aşmak için zaman kazanmayı mı düşündünüz?..

Saygılarımla,