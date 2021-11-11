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Onur Havayolları!..

Aylardır geçim sıkıntısı içindeler…

Bazılarının yuvası dağıldı.

Kimi gırtlağına kadar borçlandı, kimiyse evinde satılabilecek her şeyi elden çıkarıp bir çek-yatla baş başa kaldı.

Geçinebilmek için bulabildikleri her işi yapmaya başladılar.

Çarpıcı bir örnek vereyim:

O, memur emeklisi bir anne babanın kızı…

Siyaset bilimi eğitimi aldıktan sonra tırnaklarıyla göğe ırmanarak pilot olma başarısını gösterdi.

Airbuslarda uçuyordu ama şimdi moto-kuryelik yapıyor ve paket taşıyor!..

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Onlar, Onur Havayolları çalışanları…

Pilot, kabin görevlisi, teknisyen, yer ve idari personel olarak 1600 kişiler.

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2020 yılının şubat ve mart aylarında, yani pandeminin olumsuz etkileri henüz başlamamışken uçuşların devam etmesine rağmen, çalışanlara maaş ödemeleri yapılmamaya başlandı.

O günden bu yana, 21 aydır da ödenmiyor.

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Oysa Onur Havayolları, 2020'de ABD, AB ülkeleri ve Rusya'ya ticari uçuşlar gerçekleştirdi. Bu uçuşların yapılabilmesi için yöneticiler de dahil olmak üzere, pilotlar, kabin memurları, teknisyenler ve yer operasyon görevlileri

çalıştırıldı.

Fakat tüm personel ücretsiz izindeymiş gibi gösterilerek, sigorta primleri Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) kapsamında devlete ödettirildi!..

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Uzmanlara göre; Onur Havayolları'nın yapmış olduğu bu operasyonlar süresince çalışanlara hiçbir maaş, alacak tahakkuk ettirilmeden, SGK ve İŞKUR'a zorunlu bildirimleri yapılmadan uçuşların gerçekleştirilmesi, başta uçuş güvenliği olmak üzere çok büyük riskler barındırıyordu. (Türk Sivil Havacılığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarının riske atılması bakımından üzerinde önemle durulması gereken bir durum.) Bu kapsamda devlet kurumlarının havacılık güvenliğini hiçe sayarak hangi sebeplerle uçuş izni verdiğinin araştırılması, yine bu yasadışı çalışma ve uçuşların ortaya çıkartılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye Bakanlığı nezdinde ortak bir çalışma yapılmasını zorunlu kılıyor…

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Onur Havayolları çalışanları bu konular hakkında CİMER'e, 1000'e yakın şikayette bulundular. Onlar, bu başvuruların ciddiyetle ve ivedilikle ele alınıp tüm personelin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini bekliyorlar…

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Onur Havayolları yönetimi ise, şirketin kuruluşundan bu yana ilk kez pandemi nedeniyle sıkıntıya girdiklerini söylüyor ve ödemeleri “ha bugün, ha yarın” diyerek sürekli öteliyor.

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Çalışanlar, Onur Havayolları'nın bilinçli bir şekilde iflasa sürüklendiğini, bu maksatla sermayesinin boşaltıldığını, 2020, 2021 yılı mali bilançolarında bilerek zarar ettirildiğini, çalışanların hak edişlerinin ödenmeyerek milyonlarca dolar zararla batırılmak istendiğini öne sürüyorlar…

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Ayrıca, devlete olan borçlarının ödenmemesinin de göz önünde bulundurularak, şirket kontrolünün devletin atayacağı kayyum ya da yöneticilere devir edilmesinin uygun olacağını iddia ediyorlar.

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Onur Havayolları ve iflas eden Atlas Havayolları'ndaki 500'ü aşkın Türk pilot, 2 yıldan fazla bir süredir işsizlik yaşıyor. Oysa Türk Hava Yolları'nda 700'den fazla yabancı pilot görev yapıyor. Türk pilotlar işsizlik sarmalındayken THY'nin yabancı pilotları istihdam etmesi vicdanları zedeliyor.

THY ve diğer özel hava yollarının, yabancı pilot sayısını % 10 ile sınırlandıran yasalara uymaması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bu konuda yaptırım uygulamaması, işsiz Türk pilotlarını mağdur ediyor..

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Yukarıda anlatmaya çalıştığım haklı nedenlerle Onur Havayolları çalışanları, bu sabah saat 11.11'de şirket merkezinde toplanacak ve yaşadıkları büyük mağduriyeti hem ilgililere hem de kamuoyuna duyurmaya çalışacaklar.

Eşinden ayrılanlar, evde eşya namına sadece bir çek-yatı bulunanlar, borca batanlar, Airbus uçağını kullanırken moto-kuryelikle hayatını kazanmak zorunda kalanlar orada olacaklar…