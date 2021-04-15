Süpermen vekil!..

Ben ona “Süpermen” diyorum.

Çünkü yağmur, çamur, kar, kış, gece, gündüz demiyor, seçim bölgesinde dert sahibi herkesi dinlemeye koşuyor.

Sadece dinlemiyor, içinden çıkılmaz gibi görünen dağ gibi sorunlara çözüm önerileri de getiriyor.

Onlardan birini, “Süpermen”in Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yaptığı şu çağrıyı; 20 Mart günü köşemde duyurmuştum:

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“Ülkemizde 71 ilde patates yetiştiriliyor. 20 yıl öncesine göre rekoltede 1.5 milyon tona yakın düşüş gözleniyor. Bu süreçte nüfusun 30 milyon artmış olmasına karşın, halen 5 milyon ton civarında patates üretiliyor.

Patates taze olarak tüketildiği gibi, dondurulmuş ve işlenmiş olarak da uzun süre korunup, katma değerle yurt dışına satma imkanı bulunan bir ürün.

Kentimiz Niğde'de ise yılda ortalama 800 bin ton patates üretiliyor. Bir aya kadar turfanda patates çıkacak. Oysa 2020 yılı ürünü depoda duruyor!

Bu durumda iktidar, üreticinin feryadına kulak verip TMO'nun ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir an önce depolardaki patatesi almasını sağlamalı. Çünkü plansız tarım politikalarının mağduru olan üretici kan ağlıyor. TMO en azından maliyetine yakın bir fiyata alım yaparak üreticiye sahip çıkmalı. 2020 yılı mayıs ayında Mısır'dan patates ithal eden Tarım Bakanlığı, depoda kalan patates için çözüm üretmek zorunda!..”

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Çağrıya ilk olumlu cevap CHP'li belediyelerden geldi. Üreticilerin elinde kalan patatesler, yerel yönetimlerce alınarak ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılmaya başlandı.

Bunu gören büyük alıcı, yani TMO da devreye girmek zorunda kaldı.

Böylece “Süpermen” zor bir işi daha başarmış, mahsulü çürümeye yüz tutan üreticinin feryadını duyurup, adeta son nefeste imdatlarına yetişmişti.

Pazartesi sabahı bana gönderdiği mesajda gelişmeleri şöyle özetliyordu:

“Değerli Uğur Bey,

Sizin de büyük katkınızla nihayet TMO'dan patates alım kararı geldi. Gerçi ürünün büyük bölümü zayi olsa da bu karar yine de işe yarayacak. Ne yazık ki ürünü çürüyene hiçbir mali yardım yapılmadığından, o üreticiler perişan durumda. Oysa zayi olanlar hesaplanıp çitçiye destek sağlanmalıydı.

Şu anda bozulmamış patatesler alınıyor. Ama plansız programsız iş yaptıklarından, eğer stoklamaya gitmez, hepsini elden çıkarırlarsa, bir aya kalmaz marketlerde patates fiyatı 5 lirayı görür!..

Bu nedenle sağlıklı depolama koşulları oluşturulmalı, işlenip katma değerli ürüne dönüştürülmeli ve nihayet piyasadaki arz talep dengelenmeli. Aksi takdirde sorun devam eder gider…

Üreticinin feryadına kulak verdiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim.

Ömer Fethi Gürer

CHP Niğde Milletvekili.”

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Ne diyelim?

Çorbada tuzumuz olduğu için sevinelim ve her ilimize böyle “Süpermen” milletvekillerinin nasip olmasını dileyelim…