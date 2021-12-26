Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Liderden 1 puan almak artık yetmiyor

Lider Trabzonspor’un ligin ilk devresindeki son maçı, rakip son haftaların en iyisi Başakşehir… Akılda kalanlara bakalım;

Dakika 90+2 Koita ceza sahası içinde topu asma tavan yerine, yerden sağ uzak köşeye vurup fişi çekme şansını kaçırmasa… Bitti. Tüm sezon hafızalardan silinmeyecek.

Dakika 78 Hasan Ali Kaldırım’ın sol ayağıyla uzaklaştırmak istediği topu sağ eliyle uzaklaştırması sonucu VAR’dan penaltı kararı çıksa… Bitti.

Dakika 31 Hamsik’in 35 metreden savunma arkasına sol ayağıyla bıraktığı büyülü pasta Cornelius’un aşırtması direğe vurmasa… Bitti.

Dakika 20 ceza sahası dışından Dorukhan’ın kalçadan çıkardığı enfes şut çatala vurmak yerine 1 cm aşağı inse… Bitti.

EN MÜTHİŞ SENARYONUN BİR TIK ALTI

Tüm bu aksiyonlara alt alta bakınca puan farkından dolayı kazanmaya daha çok ihtiyacı olan Başakşehir’in beklentiye ne kadar uzak kaldığını görüyoruz. Çünkü farkı 3 boy açmış Trabzonspor’dan sadece 1 puan almak yetmiyor artık. Zaman zaman rakibin paslı oyundaki ısrarı nedeniyle topun arkasından çok daha fazla koştuğu bir maçı geride bırakan Trabzonspor için ligin ilk yarısı olabilecek en müthiş senaryonun bir tık altında bitti. Lig tarihinin ilk yarılar itibariyle en fazla puanına ulaşılıp bu anlamda bir rekor kırıldı. Daha da önemlisi şampiyonluk yarışına dahil olması beklenen bir rakibe o fırsat verilmemiş oldu. Dolayısıyla herkesin maçın sonucuna bu pencereden bakması bütünü görme anlamında çok daha pozitif etki yaratacaktır.

İdeal stoperlerinin ikisinin birden olmadığı maçta Peres’in savunma performansı kusursuza yakındı. Emre Belözoğlu’nun soldan Guldbransen’i savunma arkasına kaçırma planları bu anlamda tutmadı. Hamsik’in topla olan ilişkisine en çok ihtiyaç duyulan maçta izlettiği futbol şampiyonluk yolunda ne kadar önemli bir saha liderine sahip olunduğunun ispatıydı dün gece. Trabzonspor bu anlamda da diğer rakiplerinden çok çok fazla avantajlı.

ALTERNATİFTE DAHA GÜÇLÜ KADRO

Herkesin Trabzonspor’un puan kaybına konsantre olduğu ligde ikinci devre alternatifte ve hamlede daha güçlü bir kadroya ihtiyaç var. Mecburi rotasyonlarda kalitenin korunması Abdullah Avcı’nın işini çok kolaylaştırır. Abdülkadir Ömür’den solbek oynamasını isteyecek harakiri maçlarını ikinci devre hiç yaşamaması gerek en basitinden.

Müthiş bir ilk yarıyı hem yaşayan hem de yaşatan Trabzonspor için devre arası transferinden güçlü çıkmak birinci öncelik.