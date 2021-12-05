Ümit Genç İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sabır, zaman, Tolstoy ve Abdullah Avcı

Büyük Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy ‘En güçlü savaşçılar sabır ve zamandır’ diyor. Bunu ligin lideri Trabzonspor’a uyarlarsak Abdullah Avcı’nın şehir için yeni bir Tolstoy öyküsü yazdığını söyleyebiliriz… Trabzon ve sabır? Peki bunu biraz açalım;

Dün gece Cornelius’un sakatlandığı pozisyona kadar Adana Demirspor oyunda hakimiyet kurmuş ve sağlı sollu ataklarda Trabzonspor kalesinde ciddi tehditler oluşturmaya başlamıştı. Çünkü top bordo mavililere bir türlü geçmiyordu. İlk 15-20 dakikalık bölümde o baskıyı kıramayan bordo mavililer Cornelius’un devam edemediği o çarpışma anından sonra oyunun soğumasıyla topun sahibi olmaya başladı.

TOPA HAKİMİYET VE DOĞRU YÖNLENDİRME

Trabzonspor’un topa sahip olması demek pas merkezli oyununa dönüp rakibini koşturmak, boş alanları bulduğunda da hücumu başlatması demekti. Saha parselizasyonu üzerine haftalardır tüm zamanını tekrar ve ezber üzerine yapan Abdullah Avcı’nın takımı topa hakim olmakla birlikte, bu hakimiyeti doğru yönlendirmeye başladı.

Orta sahada topa sahipken her zaman pas atabileceğin boşta bir oyuncuyu gözlemleme işine üçüncü adamı aramak denir. Trabzonspor’un sahada bu konumdaki üçüncü adamı Marek Hamsik olunca hücuma geçiş çarpı 2 daha hızlı oluyor. Çünkü kendisi adeta bunun için doğmuş.

DORUKHAN KAFASINI BİLE KALDIRMADAN ÇIKARDI

Rakip yarı sahada Hamsik topu aldığı anda ilk golün asistini yapacak Dorukhan sağdan bindirmeyi yapmaya başlamıştı bile. Nitekim Hamsik topu ilk istasyon Abdülkadir’le buluşturdu o da Dorukhan’ın kendisini boşa çıkardığı doğru anda önüne saldı. Hamsik’in işi bitmiş miydi? Hayır. Rakip stoperlerden birini peşinde kale çizgisine doğru sürüklerken Nwakaeme kendisini arka direkte dışarı attı.

Dorukhan da kafasını bile kaldırmadan topu direkt oraya nefis çıkardı. Anthony ilk şut direk, ikincisi uzak köşeye ve gol. Cornelius’un çıktığı dakika 13, Trabzonspor’un ilk golü 26… 13 dakikada rakip baskıyı kırmak ve skoru almak. Gerçekten muazzam iş.

TEMPOLU PAS OYUNU…

Adana Demirspor gibi kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma karşı 1-0 elbette oldukça riskli bir skor ki ilk yarı bitmeden Svensson ile inanılmaz bir gol kaçırdılar. Ancak Nwakaeme gibi elit oyuncuların sayısı takımınızda fazlaysa (Hamsik, Bakasetas ve Abdülkadir) gibi ve sabırlı oyuna sadıksanız maçı her türlü koparıyorsunuz. Pas yap, rakibi bekle, hızlı çık. Pas yap, rakibi bekle, uzun oyna. Maç boyu sabırla tempolu pas oyunu oynayan Trabzonspor 54’te Nwakaeme’nin Hamsik’e ‘al bitir’ dediği ortayla 3 puanı garantiye alıp haftayı bitirdi.

Sabırsızlığı ile meşhur Trabzonspor taraftarını bile bu sabırlı oyuna ikna eden Abdullah Avcı’nın malum öyküyü yazması çok uzun sürmeyecek gibi…