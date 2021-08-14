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Kerem’e ekranda çok alıştık

Sevgili okuyucularım, hayallerinin peşinden gidenlerin programı ‘Seneye Bu Zamanlar'ı çok sevdim. Programı sevgili oyuncu arkadaşımız Kerem sunmaya başladı. Oyunculuğu ile takdir toplayan Kerem, samimi ve içten sunumu ile programa çok yakışmış. Duyduğuma göre programın çekimleri uzun süre önce başlamış. Dünyada çok izlenilen bir formatın Türkiye uyarlaması olan ‘Seneye Bu Zamanlar'a katılanlar kendileri için koydukları hedefleri bir sene içerisinde gerçekleştiriyorlar. Engelli kişiler için go kart pisti kurmak isteyen hayırsever bir arkadaşımız, koruyucu aile olup, miniklere yeni bir hayat vermek amacıyla çaba gösteren çiftler, tekerlekli sandalyeye mahkum kalıp, yürüme isteğini gerçekleştirmeye çalışan gencimiz, 74 yaşındaki parkinson hastası teyzemizin boks tutkusu gibi bir dolu hayali olan kişi başvuruyor. Programı başkalarına umut olduğu için de sevdim, hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmek için bahane üreten, erteleyenlere örnek olup, onları harekete geçireceğini düşünüyorum. Programın geçen Pazar ekrana gelen bölümünde küçük Ceylin'in hikayesi beni çok etkiledi. 17 yaşındaki Ceylin Kubalı'ın geçirdiği amansız hastalığa karşı verdiği büyük mücadele herkese umut olmalı. İyileşen küçük kız, kendi yaptığı el emeği ürünlerle hasta çocuk evlerine bağışta bulunuyor. “Dünyayı iyilik değiştirecek” diyorum ve programda emeği geçen herkese izleyenlere umut olduğu için teşekkür ediyorum. Rotamızı pazartesi sabahı yeni kanalı Star TV'de 09.45 başlayacak ‘Sabah'ın sultanı Seda Sayan'a çeviriyoruz. Ekranların sultanı gerçekten önemli reytingler alarak hep alkışlar aldı. Yardımsever ve doğal hareketleri ile hep ekranın enerjisi olmuştur. Yeni kanalında başarılar diliyoruz. Avrupa'da takımlarımız, Galatasaray, Trabzon, Sivas tur atlayıp yüzümüzü güldürdüler. Son olarak Busenaz Sürmeneli'yi tarihi başarısından dolayı kutlamak istiyorum. Geçen hafta bugün 09.15'de ben de kendi sosyal mecralarımdan tarihi maçı canlı yayınlayıp adeta sevinçten kendimden geçip dakikalarca ağladım. Bize bu gururu yaşatan olimpiyat şampiyonu Busenaz kardeşime ve bu yolda büyük emek sarf eden Boks Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç'i kutluyoruz. Sevgi ile kalın.