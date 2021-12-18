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Neden?

Sevgili okuyucularım, ekranlarda bu hafta bolca ekonomi konuşuldu. Geçtiğimiz perşembe saat 14.00'de Merkez Bankası'nın 100 baz faiz indiriminden kaynaklanarak dolar şu dakikalar içerisinde 16.17'ye çıkmasıyla yeni bir tarihi rekora gitti. Gerçekten büyük bir üzüntü içindeyiz. Neden Amerika'nın ya da başka yabancı ülkelerinin sahip olduğu paraları yatırım için alıp, kendi TL'ni değersiz kılarsın? Anlaşılır gibi değil…… Türk TL'si karşısında bir kaç ay içerisinde yüzde 60'a yakın değer kazanan dövizin, nereye gideceği de belli değil. Dövizin paramızın karşısında değer kazanması hepimizi gerçekten derinden üzdü. İstihdamın artması için yüksek faizin durdurulması şüphesiz ne kadar doğru ise bir taraftan da dövizin sürekli Türk lirası karşısında değer kazanması çok düşündürücü. Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz. Kanal D bu yıl kanallar arasındaki reyting listesinde zirveye ortak oldu. Pazar akşamları yayınlanan ‘Yargı' dizisinin senaryosu çok akıcı olmakla beraber başrollerde oynayan karakterlerin üstün performansları diziye başarı katıyor. Son 3 yıldır ‘Sadakatsiz', ‘Camdaki Kız' ve ‘Yargı' ile büyük başarı prime timeda sağladı. Cuma akşamları totalde birinci olan ‘Arka Sokaklar' da bu üç dizinin yanına koyarsak, kanalında bu yıl büyük başarısı ortaya çıkmış oluyor. Son olarak müzik ekranından bahsedeceğim. Son yılların en popüler sanatçılarından, Ayta Sözeri ekranlarda muhteşem bir şekilde boy gösteriyor. Güçlü sesi tiyatral sahnesi ile izleyicilerine üstün performans ile sahne değerli sanatçı çıktığı konserlerde ivme kazanmaya devam ediyor. Ayta geçmişte zorluklarla çok mücadele ettiğini her zaman açık yüreklilikle söylüyor. Gizlemediği ve gururla anlatımı sahnesinin ekmeği olan seyircisini daha çok kendine bağlıyor.

Sevgi ile kalın…