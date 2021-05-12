Asrın liderimiz arife'yi göstermeyi çok sever.

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“Yerli ve milli aşımızı bütün insanlığın istifadesine sunmanın arifesindeyiz” diyeli bir sene oldu mesela, hâlâ arifesindeyiz.

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“Yeniden bir hamlenin arifesindeyiz” diyeli dört sene oldu.

“Yeniden diriliş döneminin arifesindeyiz” diyeli üç sene oldu.

“Yeniden şahlanış döneminin arifesindeyiz” diyeli iki sene oldu.

“Yeniden doğuşun arifesindeyiz” diyeli bir sene oldu.

Dön dolaş habire arifedeyiz.

Bu sene gene “yeniden şahlanışın arifesindeyiz” dedi.

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2007 senesiydi.

“Taze baharların arifesindeyiz” dedi.

Aradan 11 taze bahar geçti.

“Taze baharların arifesindeyiz” dedi.

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2010'da “çok önemli bir günün arifesindeyiz” dedi.

2013'te “hayati reformların arifesindeyiz” dedi.

2014'te “büyük Türkiye yürüyüşünün arifesindeyiz” dedi.

2017'de “tarihi bir kararın arifesindeyiz” dedi.

2018'de “yeni bir dönemin arifesindeyiz” dedi.

2019'da “yeni bir sürecin arifesindeyiz” dedi.

Geçenlerde gene “değişimin arifesindeyiz” diyordu.

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20 senedir kardeşim…

Tarihi dönemecin arifesindeyiz, enerjide bağımsızlık arifesindeyiz, yeni keşifler arifesindeyiz, çok önemli gelişmeler arifesindeyiz, yeni yatırımlar arifesindeyiz, ekonomik hareketlenme arifesindeyiz.

Bazen günde iki defa arifede oluyoruz.

“Demokrasi bayramının arifesindeyiz” dediğinde, 2011'di.

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“Arifeyi gösterip, bayramı göstermemek” deyiminin, sözlük anlamıdır asrın liderimiz.

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Bakın bugün arife…

Yarını bayram gibi hisseden var mı?

Yüreğinde bayram coşkusu, bayram mutluluğu, neşesi olan kaldı mı?

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Akp iktidara geldiğinden beri, huzur içinde kutladığımız bir tane dini bayramımız, birlik beraberlik içinde kutladığımız bir tane milli bayramımız oldu mu?

Yaşı 30'un üstünde olanlar, Akp iktidara geldiğinden beri çocukluğumuzda yaşadığımız bayramlar gibi bir tek bayram hatırlıyor mu?

Çocukluğumuzda yaşadığımız ve çocukluğumuzu doya doya yaşayabildiğimiz bayramları, çocuklarımıza yaşatabiliyor muyuz?

Çocuklarımızı mutlu edecek mutlu bir dede, keyifli bir anneanne, ağız tadı yerinde bir babaanne kaldı mı?

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Saray zihniyeti ve biat hükümetinin liyakatsizlikleri yüzünden, 7'den 77'ye sıkıntı içinde geçmeyen, endişenin, korkunun, gözyaşının, çaresizliğin olmadığı bir tek bayramımız olmayacak mı?

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Eğer illa arife arıyorsak, aslında işte bu bilincin arifesindeyiz…

Toplum artık her kesimiyle idrak etti ki, Akp gitmeden bayram yok.