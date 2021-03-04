İnsan hakları eylem planı

Akp'den önce havalimanı yoktu, bizzat asrın liderimiz söyledi, “yahu bundan 15 sene önce şu koskoca İzmir'in havalimanı var mıydı? Ankara'da 14 sene önce havalimanı var mıydı?” dedi, hakikaten yoktu, ben kendi payıma İzmir'in üstünden geçerken paraşütle atlıyordum, uçak inemiyordu, havalimanlarımızı Akp yaptı.

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Akp'den önce tomografi yoktu, bizzat asrın liderimiz söyledi, “biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı?” dedi, hakikaten yoktu, siyah beyaz vesikalık fotoğraf çektiriyorduk, doktorlar o vesikalığa bakarak teşhis koyuyordu, tomografiyi Akp getirdi.

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Akp'den önce ambulans yoktu, bizzat asrın liderimiz söyledi, “ambulansları köpekler çekiyordu” dedi, gençlerimiz hatırlamaz, ambulanslar sadece kaporta halindeydi, motor yoktu, köpekler çekiyordu, hatta köpeklere siren taklidi yapmayı öğretiyorduk, siren şeklinde havlıyorlardı, Akp iktidara geldi, ülkeye ambulans getirdi.

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Akp'den önce fırın yoktu, buzdolabı yoktu, bizzat asrın liderimiz söyledi, “15 sene önce evlerde fırın bulabiliyor muyduk, evlerde buzdolabı var mıydı, vardı diyenlere teessüf ediyorum, ciddi manada inceleme yapmadan konuşuyorlar, televizyon yoktu, otomobillerde radyo yoktu” dedi, yanlış hatırlamıyorsam tencere de yoktu aslında, avucumuzda çiğ çiğ yiyorduk, beyaz eşyayı memlekete Akp getirdi.

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Akp'den önce müslüman bile değildik, bizzat asrın liderimiz söyledi, “cami yoktu, apartmanların bodrum katlarında namaz kılıyorduk, cenaze yıkayacak imam yoktu, cenazelerimiz ortada kalıyordu” dedi, millet dedesini filan çamaşır makinesinde yıkayıp toprağa veriyordu, mumyalayıp oturma odasının duvarına dayayanlar vardı.

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Akp'den önce tren yoktu, bizzat asrın liderimiz söyledi, “biliyorsunuz 10'uncu Yıl Marşı'nda geçer, demir ağlarla ördük falan, neyi ördün? Hiçbir şey örmüş değilsin, demir ağlarla biz örüyoruz” dedi.

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Akp'den önce otomobil yoktu, Akp milletvekili Tbmm'de söyledi, “bu ülkede araba mı vardı?” dedi, hakikaten yoktu, deveye biniyorduk.

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Akp'den önce çölde yaşıyorduk, asrın liderimiz söyledi, “bunların bu memlekette dikili ağacı yok, biz 17 yılda 4.5 milyar ağaç diktik” dedi.

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Akp'den önce kadın bile kadın değildi, Akp milletvekili söyledi, “Ak parti gelene kadar Türkiye'de kadın kelimesinin adı bile yoktu” dedi, kadınlara İsmail, Hüseyin, Ahmet gibi isimler veriliyordu, rahmetli annemin adı Süleyman'dı mesela, Akp gelince kadınlar kadın oldu.

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Akp'den önce milattan önceydi.

Asrın liderimiz defalarca izah etti.

“3 Kasım 2002 milat özelliği taşıyor” dedi, “12 Haziran inşallah milat olacak” dedi, “30 Mart inanıyorum ki milat olacak” dedi, “temenni ederim ki 2014 yılı milat olacak” dedi, “10 Ağustos Türkiye için milat olacak” dedi, “1 Kasım'ı adeta milat olarak görüyorum” dedi, “2019 adeta milat olacak” dedi, “16 Nisan güçlü Türkiye için milat olacak” dedi, “24 Haziran milat olacak” dedi, “17 Aralık yeni bir milat” dedi, “ABD ziyaretimi milat olarak görüyorum” dedi, “Suriye'de durum milat olacak” dedi, “Karadeniz doğalgazı milat olacak” dedi.

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Ve sıra, insan olmaya geldi.

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Akp'den önce insan değildik.

Nihayet oluyoruz.

Çünkü Akp, artık insan olabilmek için yeteri kadar olgunlaştığımıza karar verdi, haklarımızı teslim etmek üzere eylem planı hazırladı.

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E tabii, tomografi getir, buzdolabı getir, ağaç dik filan, bunca yokluğu tamamlayabilmek 19 yılımızı aldı, insan olabilmemize anca sıra geldi.

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Eylem planı iki yılda hayata geçirilecek şekilde planlandı.

Sıkın dişinizi.

Hayırlısıyla en geç iki yıl sonra insanız gari.