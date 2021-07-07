Kanı bozuk öyle mi?

Sedat Peker tweet bombardımanı yapıyor, İstanbul Esenyurt belediyesiyle alakalı müthiş şeyler anlatıyor…

Esenyurt belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nun kadınlarla tufaya getirildiğini, fuhuş şantajıyla istifaya zorlandığını iddia ediyor.

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Esenyurt'u 2004 yılından beri yöneten Akp'li belediye başkanı Necmi Kadıoğlu, 2017 yılında sürpriz şekilde istifa etmişti, kimse neden istifa ettiğini anlamamıştı, “sağlık nedenleriyle” filan denilmişti.

Sedat Peker işte bu sağlık mazeretinin palavra olduğunu söylüyor.

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(Aslına bakarsanız, bu iddiayla alakalı bir video yıllardır internette dolaşıyor, Necmi Kadıoğlu'nu makam odasında kadınlarla gizli kameraya almışlar… Ki zaten, adı geçen belediye başkanı da bu videoyu doğruluyor, o videoda yeralan kadınların kendisinden para sızdırmaya çalıştığını, o videoya yayın yasağı getirildiğini söylüyor.)

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Sedat Peker'in anlattıkları sadece bununla sınırlı değil…

Necmi Kadıoğlu tasfiye edildikten sonra, Necmi Kadıoğlu'nun koltuğuna oturan Akp'li yeni belediye başkanının, bazı müteahhitlerle akçeli işler çevirdiğini, rakip müteahhitlerin vurulduğunu, bu işlere çomak sokan avukatların vurulduğunu, rezillikleri haber yapan yerel gazetecinin vurulduğunu, Esenyurt'ta seks skandalları yaşandığını, ilişkisini gizleyen imam nikahlı bazı işadamlarına şantaj yapıldığını, “fetocu, pkklı” diyerek bazı işadamlarının malına mülküne çöküldüğünü öne sürüyor.

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14 kat imarı olan yerlere Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle 42 kat imar verildiğini, Süleyman Soylu'nun “kasası” olan bazı işadamlarının Esenyurt'ta dokunulmaz olduğunu, ihale üstüne ihale kaptıklarını, hatta üniversiteli kızları fuhuş yemi olarak kullanarak Necmi Kadıoğlu'nu bunların tasfiye ettiğini öne sürüyor.

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Yani, çok çok vahim iddialarda bulunuyor, Akp çatısı altında fuhuşlu, şantajlı, tuzaklı, silahlı, yağmalı, talanlı güç savaşı yaşandığını anlatıyor. Akp yönetiminden henüz çıt çıkmıyor.

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Medyada bangır bangır haber yapılan bu Esenyurt hadisesinde, benim ilgimi çeken taraf ise şu…

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Bu istifa eden Necmi Kadıoğlu kim biliyor musunuz?

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“İçimize kanı bozuklar, sütü bozuklar sızdı, padişahlarımızı alaşağı ettiler, Osmanlı'yı tarumar ettiler, 1923'te koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar, cumhuriyet kuruldu, ecdada ihanet edenler olunca hayır gelmiyor, bu milleti millet yapan değerlere saldırmaya başladılar, Kuran'a ezana saldırdılar” diyen belediye başkanı!

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Akp'nin referandum toplantısında kelime kelime bunları söyleyerek, tek adam rejimine mutlaka evet denilmesini isteyen belediye başkanı!

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TBMM'yi, Cumhuriyet'i kuran, en başta Mustafa Kemal Atatürk'e, Kuvayı Milliye'ye, milli mücadele kahramanlarımıza “kanı bozuk, sütü bozuk” diyeceksin, “ecdadımıza ihanet eden darbeciler” diyeceksin, “milletin değerlerine, Kuran'a ezana saldırdılar” iftirasını atacaksın…

Sonra, kendi partinin bünyesinde patlak veren fuhuşlu, şantajlı, tuzaklı, silahlı, yağmalı, talanlı güç savaşıyla istifa etmek zorunda kalacaksın, tam unutuldu zannederken de, Sedat Peker'in tweetleriyle manşetlere taşınarak, rezili rüsva olacaksın öyle mi?

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Allah'ın tokadı yok denilen, işte tam olarak budur.

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Ve bir kez daha gururla şahit oluyoruz ki, hakikaten bu vatan mübarektir… Kuvayı Milliye'ye, gazi Meclis'e, Cumhuriyet'e nefret kusanların sonu hep aynıdır, illa ki döner gelir, ayağına dolanır.