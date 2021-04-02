Ramazan soruları

Akp kongrelerini lebaleb doldururken, kafeleri restoranları kapatarak esnafın rızkını yemek, kul hakkını yemek, orucu bozar mı?

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Gözümüzün içine baka baka gerçek vaka sayılarını gizleyen, gerçek vefat sayılarını çarpıtan, aşı konusunda herkesi ahmak yerine koyan Fahrettin Koca'nın yalancı dolmaları yutulursa, oruç sakatlanır mı?

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Herkese yetecek kadar aşı yokken, 150'şer 150'şer ölen millet mecburen yaş sırasını beklerken, siyasetçilerin herkesin önüne geçerek, başkasının hakkını kullanarak, aşı olmaları helal midir?

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Ayasofya imamı varken, bilim kurulu günah değil midir?

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“Milletin orasına koyacağız” diyen yandaş müteahhidin parası, sokağa çıkma yasağında bile ödeniyorsa, köprüden geçmediğimiz halde cünüp olur muyuz? Yolcu garantisi verilen havalimanına uçmadığımız halde güsul abdesti almamız gerekir mi?

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Rüyada pcr testimizin pozitif çıktığını görmek, hayra alamet midir?

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Sağlık bakanlığından torpille Biontech aşısı ayarlayıp, etrafa Çin aşısı oldum demek, gıybet midir?

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İçişleri bakanlığımızdan bile, dışişleri bakanlığımızdan bile, sanayi bakanlığımızdan bile, hatta asrın liderimizden bile daha fazla bütçe harcayan diyanet işleri başkanlığı, geçen sene 27 lira olan fitreyi bu sene muhteşem bir artışla 28 lira yaptıysa, sayın garibanlarımızın 1 liralık zammı tasarruf etmek yerine, bozdurup bozdurup harcaması caiz midir?

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Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını hokus pokus yapan asrın liderimiz “tulumbada su bitti, yastık altındaki dolarları çıkarın getirin” dediğine göre, fitrelerimizi saray'a vermemiz sevap mıdır?

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Her ramazanda tekrar tekrar yayınlanan Çağrı filmi yerine, Survivor seyredersek, tövbe için sadaka vermemiz gerekir mi?

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Oruç tutmadığı halde Akp'ye yalakalık olsun diye iftar çadırlarında huşu içinde poz verenler, bu sene iftar çadırları yasaklandığı için, evinde hurmayla iftar açıyormuş gibi poz vererek, instagrama koysalar, vecibeleri sahih olur mu?

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Niyetliyken dalgınlıkla kokain çekmek, niyete halel getirir mi?

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Revü kızlarıyla jakuziye girip, rabia işareti yaparken, martini kadehiyle alkolsüz mojito içmek, haram mıdır?

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Oruç ağzımızla casinoda rulet oynarken kazaen yakalanırsak, kefaret gerekli midir, kaza orucu yeterli midir?

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Bir senedir sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstündekiler, fırsat bu fırsat, teravihe gidiyorum ayaklarıyla evden çıkıp, parkta otururlarsa, mekruh mudur?

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Gemileri olan siyasetçi çocuklarının, bütün gün oruç tutmak yerine, sadece öğün aralarında “tekne orucu” tutmaları mübah mıdır?

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Montrö'den çıkmak müfsid midir?

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İstanbul Sözleşmesi dini gerekçelerle feshediliyorsa, vacip değil deniyorsa, kadınların katli vacip midir?

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Ve…

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Birbirinden saçma, yanlış ve tutarsız kararlar yüzünden, Türkiye maalesef günlük vaka ve ölüm sayısında Avrupa'nın en kötü ülkesi haline geldiyse, nüfusa oranla baktığımızda, dünyanın en kötü ülkesi durumundaysak… 30 binden fazla insanın ölümüne sebep olanlar, bir o kadar insanın ölümünü de gizlemeye çalışanlar, isterse dezenfektan banyosu yapsın, virüsten arınsa bile, bu vebalden arınabilir mi?