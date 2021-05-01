Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar!

Şiirler şarkılar türküler, ait oldukları milletin aynasıdır.

O milletin tarihini, geleneğini göreneğini, değerlerini yansıtır.

O milletin kültür varlığıdır.

Milletin yüreğinden dökülen sözcüklerdir, milletin ruhudur.

Nesilden nesile aktarılır, zamana meydan okur.

Çünkü…

Rakı imbiğinden damla damla süzülür gibi, o kadim milletin asırlardır süregelen yaşam tecrübesinden damıtılmıştır.

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Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap

zavallı kalbim ne kadar harap

nasibim olsun bir yudum ayran

sun da içeyim yarin elinden

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At kadehi elinden

bin parçaya bölünsün

dökülsün ayranlar yere

hatıralar gömülsün

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Sizleri gördüm göreli dostlar

hemen her gün bana bayram

yarınım yok sevenim sağlam

ayran içerim ben bu akşam

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Her akşam ayran, ayran ve ayran

içtikçe delirir insan olur harap

kurtar beni bundan ne olur yarab

bitsin artık bu korkunç serap

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Yeter, yeter!

öleceksek ölelim

haydi vur kendini ayrana

kedere ve aşka vur

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Bursalı mısın kadifeli gelin

çaydan mı geçtin

yanakların al al olmuş

ayran mı içtin

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Ayranında zehir olsa

ben içerim bana getir

dudakların mühür olsa

ben açarım bana getir

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Aynı kutu aynı şişe

Bir tat alamıyorum

Ya rabbi bu nasıl şey

ayran içemiyorum

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Vardar ovası

Vardar ovası

kazanamadım,

ayran parası

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Atım Araptır benim

yüküm ayrandır benim

bu yıl böyle giderse

halim haraptır benim

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Kah çıkarım gökyüzüne

seyrederim alemi

kah inerim yeryüzüne

seyreder alem beni

sofular haram demişler

bu aşkın badesine

ben doldurur ayran içerim

günah benim kime ne

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Haydi Abbas, vakit tamam

akşam diyordun işte oldu akşam

kur bakalım ayran soframızı

dinsin artık bu kalp ağrısı

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Şiir yazıyorum

şiir yazıp eskiler alıyorum

eskiler verip musikiler alıyorum

bir de ayran şişesinde balık olsam

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Oluyor mu böyle?

Olmuyor.

Sakil duruyor.

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Alkollü içki yasağı, işte bu kadar uyumsuzdur Türkiye'ye.

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Çünkü, burası molla cumhuriyeti değildir, bedevi çadırı da değildir, taliban mağarası hiç değildir… İstediğin kadar dayat, milletin imbiğinden süzülmüş yaşam biçimini asla değiştiremezsin.

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Elinden geleni ardına koyma… Türkülerimizle şarkılarımızla, gidişinizin şerefine kadeh kaldıracağız ilk seçim sandığında!