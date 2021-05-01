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Yılmaz Özdil
YILMAZ ÖZDİL
YILMAZ ÖZDİL
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YILMAZ ÖZDİL

Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar!

1 Mayıs 2021 Yazarlar

Şiirler şarkılar türküler, ait oldukları milletin aynasıdır.

O milletin tarihini, geleneğini göreneğini, değerlerini yansıtır.

O milletin kültür varlığıdır.

Milletin yüreğinden dökülen sözcüklerdir, milletin ruhudur.

Nesilden nesile aktarılır, zamana meydan okur.

Çünkü…

Rakı imbiğinden damla damla süzülür gibi, o kadim milletin asırlardır süregelen yaşam tecrübesinden damıtılmıştır.

Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap

zavallı kalbim ne kadar harap

nasibim olsun bir yudum ayran

sun da içeyim yarin elinden

At kadehi elinden

bin parçaya bölünsün

dökülsün ayranlar yere

hatıralar gömülsün

Sizleri gördüm göreli dostlar

hemen her gün bana bayram

yarınım yok sevenim sağlam

ayran içerim ben bu akşam

Her akşam ayran, ayran ve ayran

içtikçe delirir insan olur harap

kurtar beni bundan ne olur yarab

bitsin artık bu korkunç serap

Yeter, yeter!

öleceksek ölelim

haydi vur kendini ayrana

kedere ve aşka vur

Bursalı mısın kadifeli gelin

çaydan mı geçtin

yanakların al al olmuş

ayran mı içtin

Ayranında zehir olsa

ben içerim bana getir

dudakların mühür olsa

ben açarım bana getir

Aynı kutu aynı şişe

Bir tat alamıyorum

Ya rabbi bu nasıl şey

ayran içemiyorum

Vardar ovası

Vardar ovası

kazanamadım,

ayran parası

Atım Araptır benim

yüküm ayrandır benim

bu yıl böyle giderse

halim haraptır benim

Kah çıkarım gökyüzüne

seyrederim alemi

kah inerim yeryüzüne

seyreder alem beni

sofular haram demişler

bu aşkın badesine

ben doldurur ayran içerim

günah benim kime ne

Haydi Abbas, vakit tamam

akşam diyordun işte oldu akşam

kur bakalım ayran soframızı

dinsin artık bu kalp ağrısı

Şiir yazıyorum

şiir yazıp eskiler alıyorum

eskiler verip musikiler alıyorum

bir de ayran şişesinde balık olsam

Oluyor mu böyle?

Olmuyor.

Sakil duruyor.

Alkollü içki yasağı, işte bu kadar uyumsuzdur Türkiye'ye.

Çünkü, burası molla cumhuriyeti değildir, bedevi çadırı da değildir, taliban mağarası hiç değildir… İstediğin kadar dayat, milletin imbiğinden süzülmüş yaşam biçimini asla değiştiremezsin.

Elinden geleni ardına koyma… Türkülerimizle şarkılarımızla, gidişinizin şerefine kadeh kaldıracağız ilk seçim sandığında!

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