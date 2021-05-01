Ramazanı siyasete alet etmeye kalktılar, ramazanda içki satış rekoru kırdılar!

Şiirler şarkılar türküler, ait oldukları milletin aynasıdır.
O milletin tarihini, geleneğini göreneğini, değerlerini yansıtır.
O milletin kültür varlığıdır.
Milletin yüreğinden dökülen sözcüklerdir, milletin ruhudur.
Nesilden nesile aktarılır, zamana meydan okur.
Çünkü…
Rakı imbiğinden damla damla süzülür gibi, o kadim milletin asırlardır süregelen yaşam tecrübesinden damıtılmıştır.
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Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap
zavallı kalbim ne kadar harap
nasibim olsun bir yudum ayran
sun da içeyim yarin elinden
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At kadehi elinden
bin parçaya bölünsün
dökülsün ayranlar yere
hatıralar gömülsün
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Sizleri gördüm göreli dostlar
hemen her gün bana bayram
yarınım yok sevenim sağlam
ayran içerim ben bu akşam
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Her akşam ayran, ayran ve ayran
içtikçe delirir insan olur harap
kurtar beni bundan ne olur yarab
bitsin artık bu korkunç serap
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Yeter, yeter!
öleceksek ölelim
haydi vur kendini ayrana
kedere ve aşka vur
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Bursalı mısın kadifeli gelin
çaydan mı geçtin
yanakların al al olmuş
ayran mı içtin
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Ayranında zehir olsa
ben içerim bana getir
dudakların mühür olsa
ben açarım bana getir
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Aynı kutu aynı şişe
Bir tat alamıyorum
Ya rabbi bu nasıl şey
ayran içemiyorum
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Vardar ovası
Vardar ovası
kazanamadım,
ayran parası
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Atım Araptır benim
yüküm ayrandır benim
bu yıl böyle giderse
halim haraptır benim
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Kah çıkarım gökyüzüne
seyrederim alemi
kah inerim yeryüzüne
seyreder alem beni
sofular haram demişler
bu aşkın badesine
ben doldurur ayran içerim
günah benim kime ne
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Haydi Abbas, vakit tamam
akşam diyordun işte oldu akşam
kur bakalım ayran soframızı
dinsin artık bu kalp ağrısı
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Şiir yazıyorum
şiir yazıp eskiler alıyorum
eskiler verip musikiler alıyorum
bir de ayran şişesinde balık olsam
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Oluyor mu böyle?
Olmuyor.
Sakil duruyor.
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Alkollü içki yasağı, işte bu kadar uyumsuzdur Türkiye'ye.
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Çünkü, burası molla cumhuriyeti değildir, bedevi çadırı da değildir, taliban mağarası hiç değildir… İstediğin kadar dayat, milletin imbiğinden süzülmüş yaşam biçimini asla değiştiremezsin.
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Elinden geleni ardına koyma… Türkülerimizle şarkılarımızla, gidişinizin şerefine kadeh kaldıracağız ilk seçim sandığında!YAZARIN TÜM YAZILARI