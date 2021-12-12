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Sıkın dişinizi en geç 20 seneye şahlanıyoruz

Sayın Akp iktidara geldi.

Sayın ahalimize avanta kömür dağıtımı başladı.

Asrın liderimiz valilere izah etti…

“İcabında sayın valim, atlayacaksın kamyonun şoför mahalline, sen gideceksin, kömürü sen vereceksin, bunu yaptığın gün bu Türkiye ne olur biliyor musun, şahlanır, uçar uçar” dedi.

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Şahlanmaya ve uçmaya işte böyle başladık.

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– Camilerimizi parti binasına çevirdiler, cuma namazından çıkarken izah etti, “Türkiye bir uçuş içinde, Türkiye ekonomisinin şaha kalkışını görmek istemeyenler, gözleri olup görmeyenler” dedi.

– İftar sofralarını şarkıcılarla türkücülerle gazinoya çevirdiler, kameralar eşliğinde oruç açarken izah etti, “hamdolsun dünyanın en ileri ülkesiyiz, cehape zihniyetine rağmen Türkiye şahlandı” dedi.

– Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına dolarla para ödettiler, uçmadığımız halde parasını ödediğimiz havalimanının açılışında izah etti, “Türkiye uçuşa geçecek diyorduk, işte Türkiye uçuyor, Batı bizi niye kıskanıyor, Türkiye'nin şaha kalkmasından ötürü kıskanıyor, işte bu köprümüzü tünelimizi metromuzu kıskanıyor” dedi.

– Yerli ve milli otomobil icat ettiğimizi izah ederken izah etti, “Türkiye şaha kalktı, hamdolsun ciddi sıçrama noktasındayız, gerek Batı, gerek dışımızdaki dünya ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor” dedi… Böylece, hem şahlandığımız, hem uçtuğumuz, hem de sıçradığımız ortaya çıktı, üstelik sadece Batı'nın değil, dışımızdaki dünyanın da bizi kıskandığı ortaya çıktı.

– 2017'ye girerken izah etti, “şahlanış yılımız olacak” dedi.

– 2017'ye girdikten sonra gene izah etti, “şahlanış yılımız oldu” dedi.

– Rejimi değiştirmek için referandum yaptılar, şahlanış müjdesi vererek, şahlanış manifestosunu izah etti, “ahdim olsun ki, vatandaşlarımızın hayat standartları artacak, enflasyon düşecek, vergiler düşecek, işsizlik düşecek, dar gelirli vatandaş refaha kavuşacak, ahdim var, hamdolsun Türkiye şahlanacak” dedi.

– 2018'de izah etti, “şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz” dedi.

– Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıldönümünde izah etti, “dik durduk, onların küresel efendilerine eyvallah etmedik, ekonomimizi, kalkınmamızı büyüttük, Türkiye'yi şahlandırdık” dedi.

– Ayasofya'nın açılışı vesilesiyle izah etti, “ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurduk, Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık” dedi.

– 2020'ye girerken izah etti, “istiklal ve istikbal için destan yazmaya devam edeceğimiz yeni bir yıla giriyoruz, yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz” dedi.

– 2020'ye girdikten sonra izah etti, “hamdolsun 19 yıldır heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik, Türkiye'yi demokrasiden sağlığa, eğitimden adalete, her alanda şaha kaldırdık” dedi.

– Asrın liderimizin kendi sesiyle “Türkiye şahlanıyor” isimli klip hazırladılar, sosyal medyaya servis ettiler, asrın liderimiz o klipte izah etti, “Türkiye'nin şahlanışını görüyorum” dedi.

– Kredi notumuz Uganda seviyesine indirildi, asrın liderimiz öfkelenerek izah etti, “kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyorlar, ne yaparsanız yapın, kıymeti harbiyesi yok, Türkiye şaha kalkmanın sembolüdür, Türkiye şu anda pik yapıyor” dedi.

– Ayasofya'da kıldığı cuma namazının çıkışında, buzdolabı şahlanışını izah etti, “buzdolabı satışları arttı, çamaşır makinesi satışlarına bakın, çok samimi bir şey söylüyorum, Türkiye şahlanıyor, adeta bir uçuşun içindeyiz” dedi.

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20 yıldır izah ediyor…

“Şahlandıracağız.”

“Şahlandırdık.”

“Şaha kalktık.”

“Şahlanış arefesindeyiz.”

“Hamdolsun şahlanıyoruz.”

“Şahlanma sembolüyüz.”

“Şahlanışa dönüştürdük.”

“Şahlanışı ispatladık.”

“Yeniden şahlanıştayız.”

“Şahlanacağız.”

“Hazırlık bitti, şahlanışa geçtik.”

“Şahlanışı görüyorum.”

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Netice?

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Şahlanış ve uçuş rotamızı Bakara Suresi'nden ayet okuyarak izah etti, “dünya hayatını imtihan olarak gören insanlarız, Rabbimiz Kuran'ı Kerim'de ‘muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele' şeklinde buyurmaktadır” dedi.

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E, bir de ben izah edeyim bari…

Memleketi son 20 senedir İsmet İnönü yönettiği için maalesef şahlanamadık, hayırlısıyla ilk seçimde Akp'yi iktidara getirip, önümüzdeki 20 sene sabredersek, eminim şahlanacağız gari.