Turistin görebileceği herkes all inclusive

Asrın liderimiz, Türkiye'de ekonomik kriz filan olmadığını anlatırken, Türkiye'de kriz çıkarmaya çalışan dış güçlerden bahsetti…

“Hans'a rağmen çalıştık, George'a rağmen çalıştık, hamdolsun neredeeeen nereye geldik” dedi.

Avrupa'dan kendisine yönelik eleştiri yapıldığında meydan okudu…

“Eyyy Hans, eyyy George, elinizden geleni ardınıza koymayın, bizi yıkamayacaksınız” dedi.

Sayın ahalimizden oy isterken, yine bu dış güçlerin demokrasi karşıtı faaliyetlerine dikkat çekti…

“Hans ne derse desin, George ne derse desin, Ahmet ne diyor, Fatma ne diyor, beni o ilgilendiriyor, ben Hans'ın George'un ağzına bakmam, Ahmet'in Mehmet'in Ayşe'nin Hatice'nin ağzına bakarım” dedi.

“Bizim Hans'tan George'tan geri kalır ne yanımız var? Bizler de Hans'ı George'u aşabilecek zekaya sahibiz, Hans'la George değerli de, benim Ahmetim Mehmetim değersiz mi?” dedi.

“Hans'la George nelerden faydalanıyorsa, Ahmet'im de Mehmet'im de bunlardan faydalanacak, artık sadece Hans'ın George'un faydalandığı dönemler bitti” dedi.

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Bilahare, bu dış güçlere Helga'yı ilave etti.

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“Hızlı trene Hans biniyor, George biniyor, Helga bunları yaşıyor, benim milletim, benim Ahmetim Ayşem niye yaşamasın?” dedi.

“Hans uçağa biniyor, George uçağa biniyor, Helga biniyor, benim Mehmetim Ayşem Fatmam niye binmesin? Biz işte buyuz” dedi.

“Katar Emiri'nin annesi gelip Kanal İstanbul'dan yer almış vesaire diyorlar, bunu söyleyenlere sormak lazım, Katar Emiri'nin annesinin ülkemizden gayrimenkul almasından niye rahatsız oluyorsunuz? Hans mı alsın? Helga mı alsın? Hans alsa, George alsa, Helga alsa, bunların hiç sesi çıkmaz. Bunlar işte bu” dedi.

“Bakın bizdeki şehir hastaneleri Hans'ta bile yok, George'ta bile yok, Helga'da bile yok, ama artık benim Ahmetim'de Mehmetim'de Haticem'de var, Fatmam'da var, hamdolsun, Hans'la Helga böyle hastanelere gidemiyor, George'un özel doktoru varsa, benim Ahmetim'in de Mehmetim'in de özel doktoru olacak” dedi.

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“Hans George Helga güzellikleri yaşayacak da, Ahmetim Mehmetim Ayşem niye bu güzellikleri yaşamasın? Eyyy cehape, Hans'ın George'un Helga'nın kıymetli olduğu günler geride kaldı” dedi.

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Netice kardeşim?

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Asrın liderimizin dışişleri bakanı Almanya'ya gitti, Hans, George ve Helga'ya garanti verdi, “turistin görebileceği herkesi aşılayacağız” dedi!

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Ne mutlu bize yani… Başımızı okşarlarken ellerini tırmalamazsak, açık büfeden arta kalanları da verirler belki!