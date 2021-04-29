100 liralık rep!

Muhalefet milletvekili, 2000 öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki maaş uçurumu giderilsin diye yasa önerdi. Kürsüde anlattı tasarısını, oturmak için yerine dönerken reddedildi…

Öğretmen, polis, hemşire, kamu avukatları, din adamlarına ek gösterge verelim, ret…

Hayvan hakları yasası, ret.

Asgari ücretten vergi almayalım, ret.

Covid 19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılsın, ret.

Sağlıkta şiddet, ret.

Doğalgaz ve elektrikteki yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 1'e düşürelim, ret.

EYT'lilerin sorununu çözelim, ret.

Sözleşmeli öğretmenleri kadroya alalım, ret.

KYK borçlarını silelim, ret.

Koronavirüs durdurulamıyor, sağlık kadrosuna yeni elemanlar alınsın, ret.

Sanki düşman saldırıyor, iktidardakiler savunuyor her karış toprağı. Geçen yıl Meclis'e gelen öneri sayısı 808. Bazıları gündeme gelmek için hala sırada. 662'sine ‘milletin işine yarar mı yaramaz mı' bakılmadan, sırf muhalefetten geldi diye ret verildi…

Depremlere karşı bina onarım ve güçlendirme çalışmaları için araştırma komisyonu kuralım. İşin nasıl yapılacağının kuralları olsun. Yarın hangi şehrimiz yıkılacak belli değil. 81 ilde uygulansın diyen önerge verdi muhalefet. Reddettiler.

Milletvekili Jale Nur Süllü, şiddet türleri arasında son zamanlarda milyonların derdi sosyal medyada herkes birbirini kesiyor, asıyor, satıyor… Şiddet türlerine, dijital şiddet eylemleri de eklenmeli diye önerge verdi. Vay arkadaş, bu bile reddedildi. Sanırsın, öneri ile muhalefet kendine yakın bir müteahhite ballı ihale verip, milletin parasını çar çur edecek.

Retçi milletvekilinin günü şöyle geçiyordur herhalde. Sabah Meclis'e geliş. Arkadaşlarla az sohbet, gündeme dair fikir alış verişi. Oturum başlayacak, kahveyi sonra içeriz…

İyi Parti Grubu'nun içtüzüğün 19'uncu maddesine göre verilen önerisi görüşülüyor. Öneri kabul edilmemiştir… 17 beğeni!

HDP Grubu'nun içtüzüğün 19'uncu maddesine göre verilen önerisi görüşülüyor. Öneri kabul edilmemiştir… 23 beğeni!

CHP Grubu'nun içtüzüğün 19'uncu maddesine göre verilen önerisi görüşülüyor. Öneri kabul edilmemiştir… 25 beğeni!

Bülent Tüfenkci ve 75 milletvekilinin finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine devam ediliyor. Teklif kabul edilerek kanunlaştı… 35 beğeni!

2020 böyle geçti… 2021'in ocak ayı, şubat ayı, mart ayı böyle geçti. Nisan yine böyle bitiyor. Önce görüşme, ardından ret ve beğeni!

Bu ne şimdi böyle diyorsanız, TBMM Genel Kurulu'nun resmi twitter sayfası! İnanmayan varsa açıp bakabilir…

Kızıp sinirleniyor insan duyduklarına okuduklarına. Ancak birileri çok eğleniyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olup bitene.

Meclisimizde bir ‘ret oyunu' varmış, bunca zaman kaçırmışım. Ancak sıkı takip ediliyor… Oyunu sevenler, retmiş kabulmüş demiyor mutlaka beğeni gönderiyor. Peki, beğeniler en çok ne zaman artıyor? Şaşmıyor hep aynı. Örnek vereyim: Birleşim saat 23:28'de kapandı… 72 beğeni!

Hadi, ders bitti zili duymuş gibi sevindin oturum kapanınca beğeni gönderdin. Anlıyoruz… Arkadaş, ret görünce neden sevinip beğeni atar bir insan?

Geçenlerde en son şu oldu.

CHP, plan ve bütçe komisyonuna ‘emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri 1000 liradan 1500 liraya çıkarılsın' diye yazılı öneri verdi. Bi tartış, konuş, hesap kitap yap, az düşün değil mi? Yok…

İktidardaki AKP ve MHP'lilerin oylarıyla anında reddedildi…

Sonra ne oldu? 100 lira…

Alay eder gibi 100 lira dediler yahu!

Bu ‘müjdeyi' verip ardından eklediler, ‘kararname çıkarıp' 100 lirayı bayrama yetiştireceğiz kimse merak etmesin!

Bir anlığına düşündüm, muhalefetin ‘ikramiye 1500 lira olsun' teklifini derhal reddeden iktidar ortaklarından bir milletvekiliyim. Vekil ve derde çare olduğum için umut edilen biriyim ya… 80 yaşındaki Hacı Teyze'nin de durumu yok. Bayramda kinaye yapıyor yapışıyor elime, öpmeye çalışıyor. Öptürmüyorum tabi. Ama, “Halin nicedir teyzeciğim” diye de sormuyorum. Cüzdanı çıkarıp bir 100'lük kıvırıp eline tutuşturuyorum!

100 lira deyince… Bu ülke için yıllardır çalışıp didinen milyonlarca emekli eline 100 lira sıkıştırılmış gibi hissetti işte!

Durum böyle kahredici olunca, ben de öfkelendim tabi. Olup biteni reddederek repçi (rap yazılır, rep diye okunur) gibi söz yazdım. Okuyun önce, sonra reddedip beğeni atarsınız…

Muhalif vekil önerir ben derim ret

ret ret ret

Emekliymiş, dinlemem derim ret

ret ret ret

İstesin liderim dünyaya derim ret

ret ret ret…

100 lirayı bulduğuna şükret

ret ret ret…

Siz şimdi bittiniz repçi arkadaşlar

Yeni moda var, mecliste retçiler!