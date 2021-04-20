128 milyar dolar, para nerede diye soruldu…

AKP Grup Başkan vekili Mahir Ünal, hükümetin pandemide piyasaya destek çıktığını, destek miktarının 60 milyar dolar olduğunu söyledi. Yani para vatandaşta dedi.

Para ondaysa, vatandaşın durumu soruldu…

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgın sürecinde vatandaşlara 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağlandığını açıkladı. Konu anlaşıldı, paraları vatandaş harcamıştı!

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ‘60'ı merak etti. Hem Ünal'a hem de bakana bu paranın kaynağını sordu…

Yanıt hükümetten değil, DİSK Araştırma Merkezi'nden geldi. 60 milyarlık desteğin 51.1 milyar lirası işçinin ‘kefen parası' İşsizlik Fonu'ndan, 2 milyar lirası da vatandaşa IBAN numarası verilip ‘Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası açılmıştı ya, oradan sağlandı… Kaynak vatandaştı!

Ünal'ın 60 milyar dolar, Bakan Selçuk'un 60 milyar lira dediği paralar devletten çıkmadığına göre 128 milyar dolar para nerede o zaman?

Merkez Bankası'na yeni atanan başkan Şahap Kavcıoğlu izah etti: “Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu…” Yani para piyasada dedi.

Bu kez şu soruldu: Döviz piyasası nerede? Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği gün Dolar kaç liraydı? 8.5 lira. 128 milyar dolar yangını söndürmek için buraya gittiyse dolar şimdi kaç lira? Hala 8 liranın üzerinde! Sağlıksız fiyat oluşumu engellenmiş mi? Hayır! Öyleyse Hazine'nin kasasındaki 128 milyar dolar para nerede?

128 milyar dolar nerede sorusuna aylar sonra nihayet Hazine Bakanı yanıt verdi. Öncelikle “128 milyar dolar” değil demedi. Demek ki rakam doğruydu! Bakan, “yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk yok” dedi. Zaten kimse ‘yolsuzluk' lafı etmiyor sadece kasada olması gereken para nereye gitti diye soruyordu. Bakan özetle, para bankalarda dedi.

Millet haliyle merak etti. Bankalar Hazine'nin kasasını tam takır bırakana kadar kendi kasalarına transfer ettiyse ellerindeki 128 milyar dolar nerede? Uygun faizle piyasaya neden girmiyor, Merkez'in faizi bile yüzde 19'da kalıyor… İki ihtimal var. İlki, ekonomide akşamdan sabaha karar değiştiren akla güvenmiyorlar. İkinci ihtimal ise bu bankalar ‘para turşusu' kurdu, olgunlaşmasını bekliyor!

Millet 128 milyar doları merak ederken canı burnundaki Konyalı esnafın aklı yerel bir miktara takıldı! Konya Lokantacılar Odası Başkanı pat diye sordu mesela: “Konya Valiliği, Konya belediyesine esnaf için 6 milyon lira vermiş. Biz bunu görmedik para nerede…”

Cevap Konya belediye başkanından geldi: “Valilik, belediyeye kaynak maynak aktarmadı. Sizin iddianız 6 milyon lira ama bizim pandemi desteğimiz 150 milyon lira…” Buyur buradan yak durumuydu ama Başkan 150 milyon lira, yani para vatandaşta diyordu!

6 milyon lira 150 milyona yükselince Konya esnafı haklı olarak bu kez sosyal medyadan sordu: “Aylardır para görmedik fakat zam yaptığınız su faturalarını ödüyoruz. 6 biliyorduk 150 milyon destek verdik diyorsunuz. Biz almadıysak para nerede?”

Konya Valiliği, Konya belediye başkanının açıklamasına ‘sert' bir cevap vermedi, Başkan AKP'liydi çünkü. Valilikten anlaşılması güç bir açıklama yapıldı: “Valiliğin gönderdiği ödeneğin belediyece esnafa verilmediği ifadesiyle ilgili açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır…” Gerçek ne, esnaf almadık diyor para nerede o zaman?

6 milyon lira nerede diye soran Lokantacılar Odası Başkanı sinirlendi. Bir açıklama daha yaptı, şunları söyledi: “5 oda başkanı ile valimizle toplantı yaptık. Esnafın dayanacak gücünün kalmadığını söyledik. Vali bey, esnaf için belediyeye 6 milyon lira verdiğini söyledi. Ben, belediyeye liste verdiğimizi yine de para gelmediğini belirtince, ‘ama ben verdim' dedi. Şimdi valinin söylediğini valilik yalanlıyor. Yalansa, vali bey ve biz oda başkanları yüzleşelim. Açıklansın para nerede?”

AKP'li başkan ben almadım diyor. Sütten ağzı yanan vali ise daha da konuşmaz artık. Öğrenmesi kolay olmayacak…

Fakat bu arada şahane bir şey oldu, köşe bucak aranan 128 milyar doların bir kısmının izi bulundu. CHP Burdur Bucak İlçe Başkanlığı binaya ‘128 milyar nerede' afişi asıp para nerede diye sormuştu. Nerede olduğunu afişi indirip tutanak imzalatan polisten öğrendiler! Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesine göre 13 bin 237 lira ceza kesilmişti… Yani para CHP'deydi!