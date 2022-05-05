132 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Çin’in Hunan eyaletinde çöken binanın enkazında kalan bir kadın, 132 saat sonra kurtarıldı.

Sozcu.com.tr

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Çin'in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde 29 Nisan'da çöken binadan sevindirici bir haber geldi.

Bölgede devam eden kurtarma çalışmaları esnasında yerel saatle 12.00 sıralarında, enkaz altında kalan 10. kişi kurtarıldı. Yaklaşık 132 saatin ardından bulunan kadının bilincinin açık olduğu ve kurtarma ekipleriyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Acil Durum uzmanı Liang Buge tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, dedektörler ve dronlar haricinde bağırma, vurma ve arama köpeği gibi geleneksel çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Bina enkazında bu zamana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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