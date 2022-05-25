15 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu ve İsrailli mevkidaşından önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'e gitti. Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilere değinildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail’e gidecek ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüştü.

Bakanların ikili ve heyetler arası görüşmeleri sonrası ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Çavuşoğlu, toplantıda, “Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir” dedi.

Çavuşoğlu “Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise “Türkiye, İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz” dedi.

Lapid Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Türkiye’nin ilişkilerinde “iniş çıkışların” ardından yeni bir sayfa açtığını ve ekonomik ortaklıkları genişletmek için çalıştıklarını söyledi.

Lapid, “Amaç, ülkelerimiz arasında ekonomik ve sivil işbirliğini oluşturmak ve genişletmektir.” dedi. Bakan, iki ülkenin yeni bir sivil havacılık anlaşması üzerinde çalışmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

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