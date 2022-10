1972’de And Dağları’ndaki uçak kazasında ölen arkadaşlarını yiyerek kurtulmuşlardı: 50 yıl sonra gelen itiraf

Havacılık tarihine And Dağları kazası olarak geçen Uruguay Hava Kuvvetleri'nin 571 sefer sayılı uçuşundan kurtulanlar 50 yıl sonra bir araya geldi. 16 kişinin kurtulduğu kazada, sağ kalanlar ölen arkadaşlarını yiyerek hayatta kalmayı başarmış, hikayeleri uzun süre gündemde kalmıştı.

Tarihler 13 Ekim 1972’yi gösterdiğinde Uruguay’ın Old Christians isimli rugby takımı, Şili'nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşma için yola çıkmıştı. Rugby takımını taşıyan uçak And Dağları üzerindeyken, büyük bir türbülans yaşamış, ardından önce sağ sonra sol motoru kaybederek yere çakıldı.

Havacılık tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul edilen uçak kazasında, 45 yolcudan on ikisi kaza esnasında ya da hemen sonra, beşi ertesi sabah ve biri de yaralarına yenik düşerek sekizinci gün öldü.

Geriye kalan 27 kişiden ise sekizi 16’ncı gün sonunda meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

60 GÜN SONRA HAREKETE GEÇTİLER

Tam 60 gün geride kaldığında ise açlık ve soğuk nedeniyle 3 kişi daha hayata gözlerini yumdu.

Arama kurtarma ekipleri bir türlü gelmiyordu. Beyaz olan uçak, karın içinde kaldığından gökyüzünden görülemiyordu. Geride kalanlar çaresizce arkadaşlarının cesetlerini yemek zorunda kaldı…

60 gün boyunca bir şekilde hayatta kalan ekip, artık yardımın gelmeyeceğini anlayınca dağları aşmaya karar verdi. 61. gün yola çıkmanın doğru olacağına kanaat getiren iki kişi 12 Aralık'ta tırmanmaya başladı. Yürüyüşlerinin dokuzuncu gününde ise artık kardan kurtulmuş ve bir köye ulaşmayı başarmışlardı. Hemen yardım istediler. Böylelikle tam 72 gün sonra hayatta kalan herkes kaza alanından kurtulmuştu.

50 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Hikayeleri, Piers Paul Read’in en çok satan kitabı Alive: The Story of the Andes Survivors’ta ölümsüzleştirildi daha sonra ise 1993 yılında sinemaya aktarıldı.

Havacılık tarihinin en dikkat çeken olayının baş kahramanları ise tam 50 yıl sonra sansasyonel hikayelerini yeniden anlatmak için bir araya geldi.

Kazazedelerden Carlos Paez, İngiliz Sunday Times’a yaptığı açıklamada, ‘American Airlines ile altı milyon mil kazandım’ ifadelerinde bulunurken, uçak korkusu çekmediğini vurguladı. “‘Bu hikayeyi sonsuza dek daha fazla anlatmaya mahkumum, tıpkı Beatles’ın her zaman şarkı söylemek zorunda kalması gibi.” dedi.

‘İNSAN ETİ YEME FİKRİ KORKUNÇ VE TİKSİNDİRİCİYDİ’

Kurtulanlardan biri olan ve şu anda başarılı bir iş insanı olan 70 yaşındaki Ramon Sabella da etkinliğe katılan isimler arasındaydı. Sabella’ya hayatta kalan 16 kişinin yaptığı zorlu seçim hatırlatıldığında, “Tabii ki, insan eti yeme fikri korkunç ve tiksindiriciydi. Ağzına sokmak zordu. Ama alıştık.” dedi.

Sabella, “Arkadaşlarımız kesinlikle dünyadaki ilk organ bağışçılarından bazılarıydı. Bizi hayatta tuttular. Bununla ilgili tek sorunum, bunların arkadaşlarımın cesetleri olmasıydı.” dedi.

Kurtulanlar daha sonra arkadaşlarının ailelerine helalleşmek zorunda kaldıklarını belirtti. Ölen kişilerin aileleri kurtulanlara olan desteklerini kamuoyuna açıklamışlardı. Ancak basın, olayı ‘yamyamlık’ diye yayınlamayı sürdürmüştü.

