290 yolcu ve mürettebatın olduğu yanan feribotta Türk vatandaşları da var

Yunanistan'dan İtalya'ya hareket eden ve sabaha karşı bilinmeyen bir sebeple alevler içinde kalan feribot ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Gemide Türk vatandaşlarının olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın İgumenitsa Limanı'ndan hareket ederek İtalya'nın Brindisi kentine giderken bu sabah saatlerinde yangın çıkan fearibotta bulunan 290 yolcu ve personelden 278'inin kimliklerini belirlendi, 10 kişinin kayıp iki kişinin ise yanan gemide mahsur kaldığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken mahsur kalanlardan birinin Türk olduğu açıklandı.

Yunanistan'dan İtalya'ya giden ve Grimaldi Grubu'na ait İtalyan bayraklı Euroferry Olympia isimli yolcu gemisinde Korfu Adası açıklarında çıkan yangında can sallarına binerek Korfu Adası'na çıkarak kurtulan 290 yolcudan 278'inin kimlik tespitlerinin yapıldığı belirtildi. Bazı mağdurların can sallarından gemilere alınarak adaya ulaştırıldığı açıklandı.

BİR TÜRK VE 1 BULGAR KAYIP

Kurtarma çalışmaları sırasında gemide mahsur kalan iki kişinin arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Birisinin Bulgar diğerinin ise Türk vatandaşı olduğu iki kişinin bulunması için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Bulgar ve Türk vatandaşlarının isimleri açıklanmadı. Gemide yangının devam ettiği ve söndürme çalışmalarının iki yangın söndürme gemisi ile devam ettiği belirtildi.

Gemide 51'i personel 290 kişinin bulunduğu ve yangının 3 numaralı otomobil garajında çıktığı belirlendi.

Yetkililer bir kişinin nefes alma sorunu yaşadığı için hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, Yunan medyası en az 10 kişinin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

183 metrelik feribottaki yolcuların büyük çoğunluğunun Bulgaristan, Romanya ve Türkiye vatandaşı olduğu belirtildi.

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