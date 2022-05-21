5 ülke, Rusya’yı protesto etmek için APEC toplantısını terk etti

ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya ve Avustralya temsilcileri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etmek amacıyla Tayland'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısını terk etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asya-Pasifik bölgesinin ticaret bakanları ve diğer ülke temsilcileri, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) konferansının açılış etkinliğinde bir araya geldi. Ancak sabah saatlerinde gerçekleştirilen oturumda Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov söz alınca Japonya, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelandalı bakanlar, salonu terk etti. Bakanların Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını protesto etmek için böyle bir karar aldığı aktarıldı.

APEC Ticaret Bakanları, corona virüsü salgınına karşı getirilen kısıtlamaların hafifletilmesiyle 3 yıl sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Toplam 21 ülkenin katılım sağladığı toplantının gündeminde Covid-19 sonrası dönemde ticaret ve yatırımın teşviki, özellikle bölgede serbest ticarete giden yollar üst sırada yer alıyor. Gündemdeki diğer konular arasında gıda güvensizliği, yüksek enerji fiyatları ve turizmin yeniden başlaması yer alıyor.

Tayland hükümeti, bu yılki APEC toplantılarının ev sahipliğini yapıyor. 1989 yılında kurulan APEC, Asya Pasifik bölgesi tarafından serbest ticaret ve ekonomik iş birliğini tartışmak için bağlayıcı olmayan, fikir birliğine dayalı iş birliği temelinde faaliyet gösteriyor.

APEC üyeleri, dünyanın toplam gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 60’ını ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Oluşumda Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, ABD ve Vietnam bulunuyor.

İlginizi Çekebilir ABD'den Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı! Kongre onayladı