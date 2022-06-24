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7 ülke Rusya’ya karşı birleşti! Limanlara dikkat çektiler

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'yı kınadı. Gıda krizine dikkat çeken ülkeler, limanlarla ilgili Rusya'ya çağrıda bulundu.

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7 ülke Rusya’ya karşı birleşti! Limanlara dikkat çektiler

Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını engellediği tartışmaları sürerken, G7 Dışişleri Bakanları ortak açıklamada bulundu.

SALDIRILARI KINADILAR

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırını kınayarak, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları gıda güvensizliğini artırıyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA’YA LİMAN ÇAĞRISI

Bakanlar yaptıkları açıklamada, Rusya'nın Ukrayna limanlarındaki engellerini kaldırması çağrısında bulundu.

YAPTIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİLER

Açıklamada, ayrıca Rusya’ya uygulanan yaptırımlar hakkında, “Tüm G7 yaptırımları, Rus gıda ve tarım ürünlerinin küresel pazarlara girmesine izin veren muafiyetler içeriyor” sözlerine yer verildi.

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