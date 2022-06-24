7 ülke Rusya’ya karşı birleşti! Limanlara dikkat çektiler
Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'yı kınadı. Gıda krizine dikkat çeken ülkeler, limanlarla ilgili Rusya'ya çağrıda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını engellediği tartışmaları sürerken, G7 Dışişleri Bakanları ortak açıklamada bulundu.
SALDIRILARI KINADILAR
Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırını kınayarak, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları gıda güvensizliğini artırıyor” ifadelerini kullandı.
RUSYA’YA LİMAN ÇAĞRISI
Bakanlar yaptıkları açıklamada, Rusya'nın Ukrayna limanlarındaki engellerini kaldırması çağrısında bulundu.
YAPTIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİLER
Açıklamada, ayrıca Rusya’ya uygulanan yaptırımlar hakkında, “Tüm G7 yaptırımları, Rus gıda ve tarım ürünlerinin küresel pazarlara girmesine izin veren muafiyetler içeriyor” sözlerine yer verildi.