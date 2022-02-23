AB liderleri Rusya-Ukrayna krizi için toplanıyor!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti. Öte yandan AB'ye üye ülkelerin liderlerinin, yarın Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya geleceği bildirildi.

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BM Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna krizine ilişkin konuşan Kuleba, Ukrayna'nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.

“Ukrayna, Donbass'da herhangi askeri eylem planlamıyor” ifadesini kullanan Kuleba, “Rusya Ukrayna'da durmayacak. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek” dedi.

Kuleba, “Milyonlarca insan için barış, Rusya’nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor” ifadelerini kullanarak, Rusya'nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı.

LİDERLER TOPLANIYOR

Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel’de bir araya gelecek.

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