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AB liderleri, Ukrayna-Rusya krizini görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi öncesinde gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek.

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AB liderleri, Ukrayna-Rusya krizini görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek. Avrupa Konseyi sözcüsü Barend Leyts sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yarınki Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi öncesinde, saat 12.30’da Avrupa Konseyi üyelerinin Rusya-Ukrayna ile ilgili son gelişmelerin durumu hakkında bir saatlik gayriresmi toplantısı olacak” dedi. (İHA)

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