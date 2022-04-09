AB, Rus ve Belaruslu oligarkların 30 milyar euro’luk varlıklarını dondurdu

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen ay kurulan Dondur ve El Koy Görev Gücü, şimdiye kadar Rus ve Belaruslu oligarklar ile şirketlerin 30 milyar euro'luk varlıklarını dondurdu. Dün yapılan açıklamada ayrıca, yaklaşık 196 milyar Euro tutarında işlem bloke edildiği belirtildi.

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AB Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında Avrupa Birliğine üye devletlerin bildirimleriyle Görev Gücü, şimdiye kadar Rus ve Belaruslu oligark ve şirketlerin 30 milyar euro’luk varlığını dondurdu. Dondurulan varlıkların arasında toplamda 6.7 milyar Euro değerinde tekneler, helikopterler, gayrimenkul ve sanat eserlerinin bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, yaklaşık 196 milyar Euro tutarında işlem bloke edildi.

SUÇ PLATFORMU OLUŞTURACAK

Belirlenen kişilere ve şirketlere yönelik kısıtlayıcı önlemler, AB yaptırımlarının bir parçası olarak Avrupa Birliği üye ülkeleri temsil eden AB Konseyi tarafından karara bağlanmaktadır. Mart 2022de kurulan Dondur ve El Koy Görev Gücü, ayrıca AB üyesi devletlerin yaptırımlara tabi olan kişilerin veya şirketlerin herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştırabileceği bir platform sağlayacak.

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