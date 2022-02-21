AB yetkilisi: Türkiye, göçmen akımını durdurmaya yardım ederse kazanacağı çok şey var

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye'nin Kıbrıs adasına gelen göçmenleri durdurmak için Avrupa Birliği ile birlikte çalışması durumunda “kazanacağı çok şey var” dedi.

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Üst düzey bir AB yetkilisi Pazar günü yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gelen göçmenleri durdurmak için Avrupa Birliği ile birlikte çalışması durumunda “kazanacağı çok şey var” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türk makamlarının, göçmenleri sınırından Polonya’ya iten Beyaz Rusya “hibrit saldırısı” ve AB’yle göçmen anlaşmaları konularında olduğu gibi, Kıbrıs’a göçmen girişlerini engelleme konusunda da aynı derecede işbirliği göstereceklerini umduğunu söyledi.

Schinas, “Bakın, tüm komşularımız gibi Türkiye de çok basit bir şeyi anlamalı: Göç konusunda, Avrupa’ya karşı olmak yerine Avrupa ile çalışırlarsa kazanacakları çok şey var” dedi.

TÜRKİYE’YE GELİYOR

Schinas, göçmenlerin Kıbrıs’a giriş yollarını değerlendirmek üzere görüşmek için önümüzdeki ay Türkiye’ye gidecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşan göçmenlerin yaklaşık yüzde 85’inin adayı ayıran Birleşmiş Milletler kontrolündeki bir tampon bölgeden geçtiği belirtildi.

AB yetkilisi, ara bölge boyunca sık kullanılan birkaç göçmen geçiş yolunu gezdikten sonra açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden yetkililer ise, Türkiye’yi kasıtlı olarak göçmenleri adanın kuzeyine yönlendirmekle suçladı.

‘GÖRDÜKLERİM ŞOK EDİCİ’

Kıbrıslı yetkililer, Türkiye’yi kasıtlı olarak göçmenleri adanın kuzeyine yönlendirmekle suçladı. Tampon bölge, AB’nin dış sınırı olarak tanınmıyor ve yetkililer bugüne kadar bölgeye herhangi bir duvar inşa etmekten kaçındı. Ancak yetkililer, ara bölge geçişlerini engellemek için “yüksek teknoloji önlemleri” kullanmaya başlayacaklarını vurguladı.

Schinas, “Bugün burada Yeşil Hat üzerinde gördüklerim şok edici, sorunu uzaktan görmekten tamamen farklı” dedi. Schinas, Güney Kıbrıs’ın sınırlı kaynaklarıyla “son derece büyük, orantısız” bir yükü omuzlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

‘GÜNEY KIBRIS AB ÜLKELERİNDEN ÇOK GÖÇMEN ALDI’

İçişleri Bakanı Nicos Nouris, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son yıllarda herhangi bir AB ülkesinden daha fazla kişi başına göçmen aldığını söyledi.

Schinas, AB’nin göçmen geçişlerini engellemek için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamlarıyla birlikte çalıştığını ve sığınma başvuruları reddedilenlerin ülkelerine geri dönüşlerini hızlandırmak için önemli mali yardım alması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Nouris, Kıbrıs’ın AB sınır ajansı Frontex’ten Türkiye ile Kıbrıs arasındaki suları izlemesini ve göçmenleri kontrol etmek için İstanbul havaalanına ve adanın kuzeyine bir temsilci göndermesini isteyeceğini söyledi.

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