ABD Başkanı Biden, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımı duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ve yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, “Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim” dedi.

DÜN DE YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Dün ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını açıklayan Biden, “İki büyük Rus finans kurumuna tam engelleme yaptırımları, Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz. Bu, Rusya hükümetini Batı finansmanından kestiğimiz anlamına geliyor. Yani bu artık Batı’dan para toplayamayacağı ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağı anlamına geliyor” demişti.

Biden, Rusya’nın işgal eylemine yanıt olarak Rus oligarklarına da yaptırım uygulanacağını aktararak, “Yarından itibaren başlayarak, Rusya’nın seçkinlerine yaptırımlar uygulayacağız” ifadesini kullanmıştı.

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