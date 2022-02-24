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ABD Başkanı Biden’dan acil Ukrayna toplantısı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonunda tansiyon sürekli yükselirken ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.

Sozcu.com.tr
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ABD Başkanı Biden’dan acil Ukrayna toplantısı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonuyla ilgili olarak Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil olarak topladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, toplantıda Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alınacağı bildirildi. Biden'ın G7 ülkeleriyle de Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımları ele almak üzere görüşeceği belirtildi.

Biden, daha önce yaptığı yazılı açıklamada ABD ve müttefiki ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyona birlikte ve kararlı şekilde karşılık vereceklerini söylemişti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'le görüştüğünü duyuran ABD Başkanı, “Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, ağır can kaybı ve acı yaratacak önceden tasarlanmış bir savaş başlatma kararı aldı”  ifadelerini kullanmıştı.

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