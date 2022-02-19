ABD Başkanı Biden’dan Rusya-Ukrayna açıklaması

Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme çabalarına rağmen Ukrayna'yı destekleyeceklerini açıkladı. Biden "Elimizde Putin’in işgal kararı verdiğine dair bilgiler var. Rusya, Kiev’i hedef alacak" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Biden, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alacağını söyledi ve “Putin’in Ukrayna’yı işgal kararı aldığına inanıyorum” dedi.

Diplomasi kanallarının hala açık olduğunu belirten Biden, ‘Rusya’nın işgal planlarına devam edeceğini’ beklediğini ifade etti. Biden, “Rus güçlerinin önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya saldırı planladığına inanmak için nedenlerimiz var” dedi.

ABD ve müttefiklerin Ukrayna’yı destekleyeceğini söyleyen Biden ayrıca Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini ancak ülkeye desteklerinin süreceğini belirtti.

“RUS BİRLİKLER SALDIRI POZİSYONUNA GEÇTİ”

Reuters’a konuşan ABD’li bir savunma yetkilisi, Ukrayna sınırına yakın Rus birliklerinin yaklaşık yüzde 50’sinin ‘saldırı pozisyonuna’ geçtiğini söyledi. Sınırda yaklaşık 150 bin Rus askerinin bulunduğunu ifade eden yetkili, birliklerin Ukrayna’ya hiç uyarı vermeden saldırabileceğini ifade etti.

ABD ve NATO üyesi ülkeler, Rusya’nın 1990’larda yüz binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın göç etmesine neden olan Yugoslav ve Çeçen savaşlarından bu yana, Avrupa’da görülmeyen bir boyutta yaşanacak bir çatışmadan korkuyor.

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